Javier Fernández: "Sevilla debe unir sensibilidades y situarse como gran marca empresarial"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, apuesta por "unir a todas las sensibilidades" de la provincia en el terreno empresarial, sindical, político o administrativo, para situarla como gran "marca empresarial" y como "un buen lugar para invertir", que atraiga a compañías de todos los sectores. Fernández, en una entrevista con EFE, ha explicado que la marca turística de Sevilla ya está "muy consolidada" en el panorama internacional, pero su "otra preocupación" será consolidar a la provincia como polo empresarial para todos los sectores, en el aeronáutico, como el referente de Aerópolis, pero también en desarrollo logístico o agroalimentación, entre otros.

Ha explicado que Sevilla debe dar a conocer su modelo empresarial y las buenas prácticas que se llevan a cabo en la provincia, pero sobre todo hay que buscar una unión de todas las "sensibilidades" para facilitar las inversiones, "no tanto como poner alfombra roja", pero sí trabajar para dar "certezas" y facilidades a las compañías.

Las administraciones juegan un papel fundamental en este aspecto, ya que el presidente de la Diputación sevillana entiende que "hay que cambiar la imagen" y no pueden ser "freno" sino "aceleradores". Ante el auge empresarial de Málaga, Fernández piensa que "no se trata tanto de competir como de complementar", porque cada provincia tiene "su identidad e idiosincrasia propia" y hay "espacios suficientes como para que una región como Andalucía tenga la posibilidad de complementar unas provincias con otras". "Sevilla tiene cosas que no tiene Málaga, y Málaga tiene cosas que no tiene Sevilla", ha argumentado.

En esta tarea, el presidente socialista del ente supramunicipal ofrece "lealtad institucional y mano tendida" a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital sevillana, ambos gobernados por el PP, ya que no pueden permitirse "ni un paso atrás" en ese proceso de "captación de posibilidades" para la provincia. "Una empresa, una inversión que quiere venir a Sevilla y, por el motivo que sea, no se puede asentar, al final es un fracaso de todos, como provincia y como Andalucía", ha opinado. Fernández ha garantizado que trabajará de manera "leal" con las dos administraciones y que a día de hoy no tiene motivos para pensar que esa "reciprocidad" no se va a dar: "No me parecería bien entrar en un escenario de confrontación cuando los ciudadanos lo que piden a las administraciones es que colaboremos".

La Junta debe "liderar" la lucha contra la sequía

Ante la situación de sequía, Fernández ha admitido que hay "preocupación" de los alcaldes, más cuando ya se están produciendo cortes de suministro en algunos pueblos y en otros hay que llevar el agua a los ciudadanos con camiones cisterna. Ha apostado por "sacar del debate político" el asunto y que sea la Junta la que "lidere" el proceso, fuera de la "confrontación", sentando "en la mesa" al Gobierno central, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Diputación provincial, para elaborar un plan. Fernández ha explicado que con este asunto "no hay varitas mágicas" hasta que no llueva, pero hay que atajar ahora las situaciones de emergencia en el corto plazo y trabajar con soluciones de futuro.

En la provincia sevillana los problemas los están sufriendo ahora los municipios que se autoabastecen a través de acuíferos o pozos (20), ya que se están secando, mientras que los adscritos a sistemas de abastecimiento de agua (80) lo soportan "mejor". La Sierra Sur, la Sierra Morena y el Corredor de la Plata son las zonas de Sevilla donde hay problemas, por lo que la Diputación está "muy encima" de esos pueblos para garantizar el abastecimiento en cuanto decretan la situación de emergencia, en algunos casos con camiones cisterna y en otros invirtiendo para explorar nuevos acuíferos o conectar los ya existentes.

Por otra parte, Javier Fernández apuesta por abordar "una de las grandes asignaturas pendientes" para el municipalismo, mejorar la financiación local de los ayuntamientos, que necesitan más recursos para prestar los servicios "de primera necesidad" que demandan los vecinos, ya sean de su competencia o no. El debate sobre la financiación autonómica que se está abriendo en el país puede ser un buen momento para "intentar que se diera una vuelta" a parte de la financiación local, ha propuesto.

"Los ayuntamientos están mal financiados y hay que darle una vuelta a eso", ha insistido el presidente de la Diputación, quien ha explicado que ningún alcalde se niega a "hacer cosas" o tener más competencias, "pero quieren recursos". Fernández, alcalde de La Rinconada, cree que "algún día este país tendrá que reconocer el trabajo que el municipalismo ha hecho por la estabilidad, la democracia y los servicios públicos".