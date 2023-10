La inversión que "más feliz" hace a Juanma Moreno

"A mí me encanta invertir. Y, hacerlo en sanidad, tiene siempre un retorno que se traduce en felicidad para pacientes y familiares". Para Juanma Moreno éstas son las claves con las que trabaja cada día desde San Telmo en términos sanitarios y así lo ha puesto este lunes de manifiesto durante su visita a una Unidad de Oncología Radioterápica que se encuentra "a la vanguardia de España y del mundo", la del Hospital Virgen del Rocío.

El acto arrancó con un emotivo gesto, con la pequeña Claudia haciendo sonar la Campana de los Sueños ante un emocionado presidente que fue obsequiado con una camiseta del Atlético Fotones y una máscara de tratamiento con la bandera andaluza. "Claudia sabe ya que tiene en mí a un forofo del club. La pienso lucir hoy mismo. Y le agradezco que me haya entregado su máscara de tratamiento con la bandera andaluza, que también pondré en mi despacho del Palacio de San Telmo", ha dicho el presidente. Y terminó con unas cifras, las de inversión en sanidad pública, muy potentes. Los 14.246 millones destinados a esta materia en el próximo presupuesto que anunció Juanma Moreno antes de que mañana se aprueben en el Consejo de Gobierno. La cantidad más alta invertida en esta materia en el país. "No hay ninguna administración que invierta más en Sanidad en España y eso demuestra que es una prioridad para nosotros", enfatizó Juanma Moreno.

Dos momentos que marcaron el acto, pero entre ambos, el presidente andaluz hizo un recorrido por todo lo que supone contar con una unidad de Oncología Radioterápica "de referencia" en España en el que ha pasado "de la emoción a la admiración". "Una unidad donde se recuperan cada año más de 2.400 pacientes, de los que "unos 50 son niños", ha destacado. De este modo, ha indicado que Andalucía registra cada año 200 casos de cáncer infantil y que, actualmente, superan esta enfermedad "entre el 75 y el 80% de los menores que se tratan en unidades de referencias como ésta".

Como responsables de este éxito, Juanma Moreno hizo alusión al equipamiento. "Es una unidad de tratamiento de cáncer que es de referencia nacional en tumores tipo sarcomas y al algunos infantiles que se tratan, con un equipamiento de vanguardia de España y, diría, a la vanguardia del mundo", ha señalado.

Pero también a sus "grandes profesionales" que lo hacen posible. "Hacia ellos siento una gran admiración ante el trabajo intenso que hacen y que tenemos que agradecer y reconocer. Un grupo integrado por 80 trabajadores a los que quiero dar las gracias en nombre del Gobierno de Andalucía y, por tanto, en nombre de todos los andaluces por su profesionalidad, vocación y su anegada dedicación a su trabajo, que creo que es muy importante", ha puesto en valor Moreno.

En este punto, ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz con el sistema de salud pública y con todo lo que tenga que ver con las enfermedades oncológicas. Ha alabado la puesta en marcha de dos nuevos aceleradores de radioterapia, con los que la unidad cuenta ya con seis, cuyo coste asciende a los cinco millones de euros, 2,5 cada uno, y con ellos se podrán tratar 500 pacientes al año. Ambos suponen "un avance importante en la capacidad y velocidad de tratamiento" y están diseñados para tratamientos complejos. "Todo un hito en la atención médica de vanguardia", ha enfatizado. "Será la ciencia, la tecnología, el trabajo de los sanitarios y la inversión de las administraciones lo que nos llevará a elevar al máximo el índice de curación", añadió.

Por otro lado, Juanma Moreno también ha hecho alusión a la Estrategia de Cáncer en Andalucía que contempla cinco líneas de investigación, desde la prevención y diagnóstico, al tratamiento, a la humanización de la atención o a la epidemiología. El presidente andaluz ha puntualizado que, dentro de esta Estrategia, el Hospital Virgen del Rocío incorpora por primera vez en Andalucía una asistencia multidisciplinar en red 24 horas en Oncología Pediátrica para que "le pase lo que le pase a un niño con cáncer, cualquier profesional que le atienda en la red sanitaria andaluza por cualquier cuestión, tenga un lugar de referencia para consultar dudas". Un servicio que también se puesto en funcionamiento en el Hospital Regional de Málaga.

Motivos por los que Juanma Moreno insistió antes de concluir en su mensaje inicial. "El Hospital Virgen del Rocío es uno de los buque insignia de la Sanidad Pública andaluza, un centro a la vanguardia en la investigación, en los tratamientos y en la asistencia médica", destacó, ante la atenta mirada de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y el director gerente del Virgen del Rocío, Manuel Molina, que le acompañaron en el acto que también incluyó la visita a la unidad de Medicina Nuclear, que ha incorporado un nuevo PET que se añade a otro ya existente que también se ha renovado, aumentando la capacidad diagnóstica.