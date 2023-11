La Junta permite a la Loyola iniciar Medicina en Sevilla a mitad de curso y con las críticas de la US

En la Universidad Loyola ya respiran tranquilos. Aunque haya sido in extremis, la carrera de Medicina se impartirá en el campus de Sevilla dentro del margen temporal contemplado por la institución jesuita: antes de que llegue diciembre. Así se lo advirtió a la Junta de Andalucía hace escasas semanas. Un toque de atención que ha dado sus frutos en el consejo de gobierno de este martes, en el que se ha aprobado dicha titulación. Los estudios se pondrán en marcha a mitad de curso y con las fuertes críticas de la Universidad de Sevilla (US), cuyo rector, Miguel Ángel Castro, alerta de la quiebra de "la igualdad de oportunidades" que supone esta incorporación inmediata a la oferta de la enseñanza superior.

Un camino tortuoso que ve la meta. Desde que la Loyola anunciara hace año y medio la apuesta por incluir el grado de Medicina en su mapa de títulos del campus sevillano, no han sido pocas las dificultades a las que la institución se ha enfrentado. Unos contratiempos que han impedido que la titulación comenzara el pasado septiembre. Lo hará ahora, cuando falta poco más de un mes para que acabe el primer cuatrimestre del curso.

El último trámite se ha superado este martes. El consejo de gobierno de la Junta ha dado luz verde a esta carrera sanitaria para que pueda impartirse en el actual ejercicio académico. Eso sí, para asegurar que se desarrollará con la máxima calidad, ha exigido a la Loyola "un plan riguroso y detallado" que recoja la programación docente, todos los créditos contemplados este primer año y las garantías legales para el proceso de matriculación y el calendario de exámenes. La universidad privada, tras recibir la titulación el visto bueno del Consejo General de Universidades (órgano estatal) hace dos semanas, afirmó que para cumplir con tales requisitos era necesario empezar los estudios antes de diciembre, de ahí que pidiera al Ejecutivo autonómico celeridad en el proceso pendiente.

Jornada de bienvenida

La oferta de Medicina en la Loyola la componen 60 plazas. Los estudiantes que las ocuparán serán recibidos este miércoles por la mañana en una jornada de bienvenida que organiza la institución jesuita en el campus sevillano, situado en Dos Hermanas. Por la tarde comenzarán las clases. En tiempo récord y con el objetivo de cumplir el plan de estudios.

La puesta en marcha de la titulación viene precedida de fuertes críticas por parte de Miguel Ángel Castro, rector de la Hispalense, universidad pública que hasta ahora era la única en Sevilla en ofertar esta carrera, que tanta demanda registra, de ahí que su nota de corte se sitúe por encima del 13. La última manifestación de Castro al respecto se ha producido este martes, durante la celebración de un Claustro. En dicha sesión ha vuelto a poner en duda la "legalidad" en la premura por iniciar esta enseñanza cuanto antes. Ha recordado los "requisitos que quedan pendientes": el aval del Consejo de Ministros, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

El rector de la US ha aludido también a dos aspectos de la titulación de la Loyola. Por un lado, al hecho de que "los estudiantes que van a entrar en la Loyola ninguno tiene nota de corte para Medicina en las universidades públicas andaluzas". Y por otro, al alto coste que supone hacerlo en la titulación de la universidad privada: 14.200 euros el primer curso.

"Está fuera de norma"

"Esto no beneficia a nadie, ni siquiera a la Loyola, porque empezar un título en estas condiciones no creo que muestre la mejor imagen de la educación superior", ha señalado Castro en declaraciones a Europa Press. El rector de la Hispalense considera que con la aprobación de la Junta se quiebra "la igualdad de oportunidades", ya que Medicina en la Loyola "está fuera de norma" al no cumplir todos los requisitos que fija la ley.

De igual modo, ha recordado que en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado el pasado lunes, tanto esta titulación como otros dos proyectos de universidades privadas sólo contaron con el voto a favor de dos directivos de la Junta, mientras que las diez instituciones académicas públicas se mostraron en contra.

Castro también ha anunciado que la US destinará los 3,8 millones de euros recibidos, a través de las subvenciones a las universidades públicas para la financiación del incremento de plazas en la Facultad de Medicina -de un 10% en el caso de la Hispalense este curso 2022/23-, a rehabilitar el Instituto Anatómico Forense para aumentar el número aulas, a dotar al centro de un área de simulación médica y a la adecuación y equipamiento de las prácticas clínicas. La institución académica trabaja también en las licitaciones de los concursos de redacción de los proyectos de reforma y ampliación tanto de la Facultad de Medicina como de la de Farmacia.

Respecto a un aumento considerable de plazas para Medicina los próximos cursos, Castro ha condicionado tal exigencia a que se garanticen las prácticas y a la dotación de recursos económicos y humanos pertinentes.