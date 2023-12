Justa Rufina renueva sus menús navideños de la mano de Inés Rosales

Visto el éxito del pasado año, el restaurante Justa Rufina ha renovado su colaboración con la conocida marca de tortas de aceite Inés Rosales para la oferta de su menú navideño, ya disponible, hasta el próximo 7 de enero, al precio de 50 euros. Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo y el cocinero español más joven del mundo en ganar una estrella Michelin (hito que logró en 2014 en Nueva York), ha diseñado este menú para su establecimiento en el Radisson Collection Hotel de la Plaza de la Magdalena.

El menú de Navidad para grupos abre boca con una selección de platos que van al centro de la mesa para compartir: jamón ibérico con pan suflado; semicurado de lubina y almendras marconas; el ya reconocido tartar de atún, yema de caserío, trufa y vinagreta de ajetes con Crujío de Inés Rosales; las alcachofas guisadas con velouté y caviar; y almejas en salsa de azafrán y ajada.

A continuación, y como platos para elegir, se puede optar por el rodaballo guisado con berberechos o el solomillo de vaca madurada con su jugo y pimientos de Palermo.

Por último, el broche dulce lo pone el lemon pie con Inés Rosales.

El precio del menú, bastante ajustado, engloba también las bebidas. La bodega para este menú incluye: Caballero de Olmedo (verdejo, DO Rueda), Froiña (albariño, DO Rías Baixas), Fescenino (tempranillo, DO Rioja) y Dominio de la Abadesa (tempranillo, DO Ribera del Duero).