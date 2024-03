Justicia para Reda, el grito de los vecinos de Los Pajaritos en recuerdo de la víctima del crimen

Dan las once de la mañana y en la explanada del mercado de la Candelaria apenas hay movimiento. Tres jóvenes atienden a una periodista de Canal Sur Televisión, a la que cuentan que Reda el Archad, el joven de 21 años asesinado el pasado domingo en Santa Clara, era una persona que siempre estaba sonriendo, que nunca se metía en una pelea y que nadie merece una muerte así. Es la hora prevista para una concentración de protesta por el asesinato del chico marroquí, con la que sus familiares y amigos pretenden reclamar Justicia.

Cuatro o cinco personas se extrañan de que no aparezca nadie. Una niña pequeña se escapa del parque infantil en el que juega y su madre la persigue a gritos. Una toxicómana pide dinero sin éxito y se quita del medio en cuanto ve una cámara de televisión. Empieza a llegar gente. Por la esquina de la plaza aparece una especie de comitiva fúnebre sin cuerpo ni ataúd. La encabeza Khadiya Belabbar, la madre del joven asesinado, que mientras responde como puede a las preguntas de un periodista de un programa de TVE que mantiene una conexión en directo.

La madre de la víctima y sus allegados portan carteles pidiendo Justicia para Reda. Alguien le entrega a Khadiya un retrato impreso con la cara de su hijo. Otra amiga del fallecido muestra una fotografía que ha sacado del perfil de instagram de Reda. El grupo se concentra en las escaleras próximas al mercado. Piden Justicia y que se sepa la verdad. Aseguran que la víctima no participó en ninguna pelea, sino que sólo intentó mediar en una reyerta entre dos grupos y se llevó al menos seis puñaladas, si bien una joven aseguraba este miércoles que eran bastante más las heridas recibidas.

"Quiero saber por qué, nada más. Creo en la Justicia. Es algo muy duro, no puedo hablar. Estoy sola y tengo miedo, porque los asesinos son del mismo barrio", explica la madre de Reda. Una amiga suya que la acompaña recuerda que es lógico que tenga miedo, pues ni siquiera el día del crimen acudieron policías al barrio. "La dejaron sola, sabiendo que el asesino es el vecino", dice esta mujer.

"Mi familia está toda en Marruecos. Yo me he quedado sola aquí", apunta Khadiya, que todavía no ha podido ver a su hijo muerto. "Necesito darle el último abrazo, el último beso", insiste una y otra vez. "Ya han pasado tres días, soy su madre, no puedo aguantar más". La madre de la víctima asegura que se siente muy dolida con los comentarios de algunas personas y con las informaciones publicadas en los primeros momentos por ciertos medios de comunicación, que aseguraron que el joven era pandillero y miembro de una banda. "Mi hijo no era así, era muy bueno".

"En Marruecos hay más dolor que aquí, el niño se crió con la abuela porque su madre estaba aquí y él no vino hasta después", apunta Reme, amiga de la madre. Otra mujer que acompaña a Khadiya se emociona al recordar a Reda. "Han matado a un inocente, Reda era un niño muy bueno. No merecía morir así. Ha muerto lejos de su casa y ahora la familia tiene que llevarlo de vuelta a su país. Estamos colaborando todos y ojalá mucha gente ayude a la madre, aunque sea con un euro, para llevarlo de nuevo a Marruecos".

El Club Atlético Libertad, equipo de Mairena del Aljarafe en el que jugaba Reda, se sumó este miércoles a la concentración. Estuvieron presentes el presidente, Abel González-Fajardo, y la secretaria, Rosario Gil, que le entregaron a la madre una ayuda económica. El presidente destacó que el jugador iba a diario en el Metro a entrenar desde la Candelaria, donde residía, hasta Mairena. "Allí encontró una familia", apunta, y se emociona recordando un mensaje que le envió hace unas semanas.

El entorno de Khadiya ha detectado que hay una mujer que ha abierto una cuestación por internet y redes sociales asegurando que recoge fondos para trasladar el cuerpo a Marruecos, pero se trata de una estafa y pide que no se colabore de ninguna otra forma que no sea a través de la cuenta bancaria de la madre, que el Club Atlético Libertad va a hacer pública en sus redes sociales en las próximas horas.