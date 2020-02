Cierra la Librería Reina Mercedes, la única especializada en arquitectura de Andalucía

La competencia del comercio electrónico y las altas rentas por el alquiler han podido con la ilusión que Carlos Pedraza, José Antonio Barrera y Jaime Martínez pusieron en 2017 cuando se hicieron con las riendas de la Librería Reina Mercedes, la única de Andalucía especializada en arquitectura y diseño.

Este negocio cuenta con más de medio siglo de existencia. Durante todo este tiempo se ha convertido en un establecimiento de referencia para arquitectos y aparejadores, tanto por el material que en él se podía adquirir como por su diseño, obra de Fernando Tudela, a quien también se debe la Escuela de Arquitectura situada a pocos metros.

De este centro universitario salieron quienes hace tres años decidieron dar el salto al negocio de los libreros. "Sabíamos mucho de arquitectura, de lo nuestro, pero muy poco del sector en el que nos metíamos", recuerda Pedraza.

Aquel espíritu romántico que les llevó a emprender esta "aventura" permitió recuperar el primitivo diseño de la librería y ampliar su colección, además de modernizar el escaparate y adquirir un mobiliario acorde con la estética del local.

La realidad, sin embargo, ha acabado por imponerse. "A los arquitectos y aparejadores nos gustan las publicaciones impresas, para consultarlas continuamente, como libros de cabecera", refiere Pedraza, quien apostilla que, no obstante, "la comodidad e inmediatez de internet nos ha ganado". "Muchos me piden referencias de una obra, cuando les digo que no la tengo y que me tarda varios días en llegar, prefieren no encargarla. Lo hacen directamente a través de las plataformas de comercio digital con la información que les he proporcionado", asevera este arquitecto y aparejador.

A la dura competencia del comercio electrónico se suma la alta renta que han de pagar por el local donde se encuentra el negocio, frente a un campus universitario donde cada vez abundan más los negocios de comida rápida, que sí se pueden permitir tales arrendamientos.

Los actuales propietarios de la Librería Reina Mercedes no descartan continuar en otro emplazamiento con el negocio, cuya gestión, en 2017, adoptó la fórmula de cooperativa. Para ello, piden la ayuda de alguna entidad pública o entidad social que desee entrar como socio de la única librería de arquitectura que hay en Andalucía.