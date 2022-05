La Maestranza de Sevilla y la Academia de Ciencias premian la investigación

Tres años después, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha vuelto a acoger la entrega de premios a investigadores jóvenes que conceden la institución nobiliaria y la Real Academia Sevillana de Ciencias. Se trata de la convocatoria correspondiente a 2019, que hasta este jueves no ha podido materializarse por culpa de la pandemia del Covid. Unos galardones que se instituyeron en 1989.

Unos premios con nombres y apellidos. Gonzalo Millán Zambrano, Alberto Jiménez Solano y Antonio Franconetti García se han convertido en protagonistas de esta jornada, al ser sus trabajos los que se han alzado con la mayor valoración del jurado constituido para estas distinciones.

A la convocatoria se presentaron 50 propuestas, de las que 20 correspondieron a Biología, cinco a Física, otras cinco a Matemáticas, ocho a Química y 15 a Tecnología, los campos contemplados en dichos premios.

La secretaria del jurado, Carmen Hermosín Gaviño, ha destacado en la ceremonia de entrega la dificultad de elección, debido a la gran calidad que presentaban todos los trabajos. Una cualidad que, como ha recordado Hermosín, cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta la merma de apoyo que sufre la investigación científica en España –por parte de las administraciones públicas– desde la crisis económica de 2008.

Cada premio está dotado con 6.000 euros y va dirigido a jóvenes investigadores con menos de 35 años. Dos de ellos corresponden a la Real Maestranza y han sido para Gonzalo Millán, en el campo de la Biología;y Alberto Jiménez, en el de la Física. El primero de ellos, durante su intervención, ha recordado que empezó estudiando Biología porque le gustaban “los animales”. “Pero luego me atrajo la Biología molecular”, ha referido este joven, que tras iniciar su carrera investigadora en el departamento de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla (US) pasó a Cambridge. “Allí me di cuenta que no están por encima de nosotros en cuento a conocimientos. Tienen más medios y financiación, pero en España poseemos más ingenio”, abundó. Su ámbito de trabajo ahora es el de la epigenética, con especial incidencia en enfermedades como el cáncer.

Alberto Jiémenez Solano, por su parte, ha agradecido a la Maestranza y a la Academia de Ciencias “el fomento por la investigación” a través de estos galardones, especialmente en una época en la que predomina “la inmediatez y el conocimiento superficial”. Ha dedicado su premio a las mujeres investigadoras. El trabajo reconocido por el jurado está basado en la nanofotónica, que, dentro del campo de la Física, estudia las interacciones entre la materia y la luz.

El tercer premio corre a cargo de la Academia de Ciencias. En esta convocatoria ha recaído en Antonio Franconetti, cuya investigación se incluye en el apartado de Química. Su especialidad es la química supramolecular. En palabras de Franconetti, “es la química que se centra en las interacciones entre las moléculas y los efectos que producen, desde una simple molécula a un sistema biológico completo”. Este sevillano trabaja ahora en el centro de investigación Biogune, de Bilbao. Espera algún día volver a su ciudad. Reconoce que la investigación es “vocación”, una carrera “llena de éxitos, pero también de fracasos”, los cuales se comparten con compañeros de profesión, amigos y familias, a los que ha dedicado el premio.

El acto ha conclujido con el discurso del presidente de la Academia de Ciencias, José Luis de Justo; y del teniente de Hermano Mayor de la Maestranza, Santiago de León y Domecq. Ambos han presidido la ceremonia junto al fiscal de la institución nobiliaria, Marcelo Maestre. Ha intervenido la soprano Diana Larios y el pianista Claudio Gómez, que han interpretado Noche Andaluza, de Granados; Mediterráneo, de Serrat; y Habanera de Carmen, de Bizet.