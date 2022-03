La Maestranza de Sevilla entrega los premios taurinos y universitarios: Un reencuentro con el talento

Un rito recuperado. En los albores de una nueva primavera -aunque la meteorología no acompañe- la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha vuelto a celebrar la entrega de premios universitarios y taurinos con los que reconoce los mejores expedientes académicos de la Universidad de Sevilla (US) y de las mejores actuaciones en la Feria de San Miguel de 2021, al no celebrarse el ciclo de abril el pasado año por culpa de la pandemia del Covid.

La situación sanitaria vivida los dos últimos años ha ocupado buena parte de los discursos pronunciados este martes en dicho acto. No en vano, esta circunstancia es la que provocó que el año pasado no se celebrara esta ceremonia. Un reencuentro en el que también ha adquirido protagonismo la guerra que sufre Ucrania desde hace 20 días y que ha provocado el rechazo unánime del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en sus discursos.

Sin duda, Morante de la Puebla ha sido el gran distinguido en estos premios, al llevarse dos galardones por parte del jurado constituido con tal fin. El cigarrero ha sido reconocido como el diestro triunfador de la Feria de San Miguel (que se celebró entre septiembre y octubre del año pasado) y como el autor de la mejor faena. El premio a la mejor estocada ha recaído en Diego Urdiales; el de la mejor actuación de caballero rejoneador, en Guillermo Hermoso de Mendoza; el de la mejor actuación de toreo de capa ha sido para Juan Ortega; la mejor actuación de sulbaterno se la ha llevado Antonio Chacón; como subalterno de banderillas, José Chacón; y la mejor actuación de picador, Óscar Bernal. El premio a la mejor corrida de toros completa se ha declarado desierto, mientras que se ha reconocido como mejor toro de la Feria a Cuajadito, de la ganadería Miura, propiedad de Eduardo y Antonio Miura.

En cuanto a los premios universitarios, debe destacarse que se han otorgado a los mejores expedientes académicos de los dos últimos cursos, debido a la suspensión de la edición de 2021. En este sentido, el teniente de hermano mayor de la Maestranza, Santiago León Domecq, ha recordado que dichas distinciones se entregaron por última vez en febrero de 2020, antes de que estallara la pandemia. En aquella ocasión se contó con la presencia del Rey Felipe VI, debido a los 350 años de la fundación de la institución nobiliaria.

En total, han sido 51 los alumnos egresados de la US que han sido premiados. Como dato curioso ha de mencionarse que la mitad de ellos son mujeres, una proporción que hasta no hace mucho resultaba más dispar. El rector de la Hispalense ha reconocido el esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria, y especialmente por los estudiantes, que se han visto obligados a adaptarse a la normalidad que impuso la pandemia, con clases telemáticas.

No ha desaprovechado la ocasión para resaltar la importancia de la ciencia y de los resultados de su investigación para hacer frente a la pandemia, una defensa que le ha valido para hacer hincapié -aprovechando la presencia del presidente de la Junta y del consejero de Universidades, Rogelio Velasco- en la necesidad de contar con "una universidad pública y fuerte, nunca humillada, porque sin ella no habrá ciencia ni futuro para la humanidad".

También ha mostrado su "rechazo unánime" a la invasión "injusta e injustificada" que está sufriendo el pueblo ucraniano, para el que ha anunciado una batería de medidas y ayudas por parte del conjunto de universidades públicas españolas.

Dicho rechazo ha sido expresado, de igual modo, por Juanma Moreno, quien ha destacado el esfuerzo realizado por los universitarios premiados, no sólo en el plano académico, sino también por el periodo en el que les ha tocado hacerlo. Este reconocimiento lo ha hecho extensivo a todas las etapas educativas: desde Infantil hasta la enseñanza superior.

Tanto el presidente andaluz como el rector de la US han realizado una defensa de la tauromaquia, que ha abanderado el teniente de hermano mayor de la Maestranza. Para Juanma Moreno, que ha sido quien ha clausurado el acto, la fiesta de los toros forma parte de la "esencia e idiosincrasia de Andalucía". "La tauromaquia es arte, un potente motor de creación de empleo, aunque a algunos se les olvide de forma reiterado", ha señalado Moreno, que ha añadido que es un sector que "contribuye a preservar el medio ambiente". "Nadie respeta más al toro que el que se pone frente a él", ha concluido.

Entre las autoridades asistentes a la ceremonia se encontraban, además de los ya mencionados, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; y el arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.