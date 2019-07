Mamá, papá: “Quiero ser Influencer”

Hace algo más de una década cuando se preguntaba en una escuela a adolescentes qué querían ser de mayor la mayoría aspiraba a ser médico, abogado, policía, ingeniero, periodista, bombero… Hoy la cosa es bien distinta.

Un gran número de docentes ‘alertan’ que cuando se formula la consulta encuentran muchos jóvenes con la mano alzada convencidos en ser (y pronto): Influencer.

Estudio “Mamá quiero ser Influencer”

Este hecho viene incluso constatado por un reciente estudio de Ron Brugal 'Mamá, quiero ser Influencer'. En dicho análisis se detalla que convertirse en Influencer es una aspiración real para los jóvenes españoles, y en concreto, para los andaluces.

La principal conclusión que se extrae del estudio es que al 42% de los jóvenes andaluces (frente al 37% en el caso del resto de España) le gustaría convertirse en Influencer, pero… ¿Para siempre? No. Solo un 14% de los encuestados cambiaría su vida por la de un Influencer de manera permanente y es que la mayoría preferiría vivirla de manera temporal: durante un día (17%), un fin de semana (19%) o un mes (26%).

Cerca del 50% de los jóvenes andaluces les gustaría ser Influencer

Según esta encuesta, algunas de las ventajas que destacan de ser Influencer son: poder ganarse la vida viviendo de su hobby, viajar, probar productos de diferentes marcas o acudir a festivales y eventos musicales con trato VIP. En el lado opuesto, destacan la renuncia al ocio personal o la pérdida del anonimato como principales inconvenientes.

Influencer por un día

Ron Brugal, consciente de este deseo de los jóvenes, dará la posibilidad de hacer de esta fantasía una realidad gracias a su campaña ‘Festivaleando con Brugal 2019’ en la que ha buscado a jóvenes que quieran convertirse en Influencers este verano asistiendo a algunos de los festivales de música más exclusivos. En concreto, serán 12 los jóvenes seleccionados para vivir esta experiencia los próximos 15, 16 y 17 de agosto en la ciudad de Cádiz durante el festival ‘No Sin Música’.

¿Qué opinan los jóvenes andaluces de los Influencers?

Según el estudio de Ron Brugal, uno de cada tres jóvenes andaluces (trabajadores o estudiantes) no está del todo satisfecho con su situación actual. Se ven atrapados entre aquello que “deben hacer” y aquello que “les gustaría hacer”.

Quieren vivir experiencias nuevas: viajar y conocer sitios (80%), probar bares y restaurantes (70%), conocer gente (50%), curiosear sobre tecnología y gadgets (45%), hacer fotos y editarlas (41%)… Disfrutar de la vida y tener experiencias de diferente tipo que les enriquezcan.

Por ello, no es de extrañar que les atraiga la idea de convertirse en Influencer. ¿Y qué les gustaría ser, entonces? Las profesiones más aspiracionales para ellos son la de actor/actriz (48%), deportista (40%) y músico/a (42%). Profesiones en las que el hecho de ser, además, Influencer, suele ser común.

El sevillano Juan Amodeo está entre los Influencers más reconocidos por los jóvenes españoles

Y es que los jóvenes andaluces son los que más atractiva ven la profesión de Influencer por sí misma (35%) en comparación con el resto de los españoles (25%). Al 42% de los encuestados les atrae mucho la idea de vivir la experiencia de ser Influencer, aunque el porcentaje aumenta hasta el 69% si incluimos aquellos que, aunque no lo tienen muy claro, no rechazan la idea.

Pero ¿para siempre? No. Solo un 11% de los encuestados cambiaría su vida por la de un Influencer de manera permanente y es que la mayoría preferiría vivirla de manera temporal: durante un fin de semana (18%), un mes (30%) o un año (23%).

Entre las ventajas: poder ganarse la vida haciendo lo que más le gusta (76%), viajar gratis (61%), probar productos de diferentes marcas (56%) o poder ir a los mejores festivales de música (39%).

El 32% de los jóvenes andaluces de entre 18 y 35 años no está contento con su trabajo o estudios

Pero hay que pagar un alto precio y son conscientes: consideran que tanto la falta de privacidad y la pérdida del anonimato, como la exposición pública permanente son las principales desventajas al mismo nivel (ambas 72%), estar sometido a críticas negativas (46%) o tener que sacrificar parte de su tiempo de ocio personal (37%).

“La peor parte de ser Influencer es que al final estás todo el día pegada al teléfono. Yo soy muy despistada y hay días que no subo mucho contenido y eso te penaliza… Instagram deja de enseñarte cosas y llegas a menos público. Es un poco estresante en ocasiones. Tener que estar constantemente pendiente del teléfono es lo más difícil…pero por lo demás es maravilloso, yo soy muy feliz porque hago lo que realmente me gusta”, declara Susana Banana, Influencer.

Es o no una profesión, ahí la cuestión

En cuanto a considerarlo o identificarlo como una profesión en sí, aún es un tema que no tienen del todo claro los propios jóvenes. Cuando se les pregunta directamente si creen que es una profesión equiparable a otras comunes, casi la mitad (46%) cree que no, mientras sólo un 31% declara que sí.

De hecho, así lo confirman cuando se habla de tiempo de dedicación: el 61% de los jóvenes considera que el Influencer dedica a esta labor menos de 8 horas al día.

“La de influencer es una profesión y no creo que sea precisamente nueva, no tiene tanto que ver con las redes sociales como con una actitud, siempre ha habido gente que genera influencia. Y en este caso, lo hacemos de manera bestial a través de estos canales, llegamos a mucha gente más allá de nuestro círculo cercano, es una gran responsabilidad y un trabajo en el que no hay casi descanso”, declara Pitty Bernard, Influencer.

Aún es una actividad que no goza del beneplácito común

En cuanto al resto de la sociedad, aún es una actividad que no goza del beneplácito común quizás por rodearle tópicos que tal vez no sean del todo ciertos ¿o sí?

No obstante, si usted es padre o madre y escucha decir a su hijo/a: “Quiero ser Influencer”… No se lo tome a la tremenda, es algo común hoy en día como comprobamos. Hágale entender los pros y contras y, sobre todo, que siempre haya una formación/estudios por delante. Solo así podrá tener suficiente conocimiento para elegir libremente el futuro que mejor desee.