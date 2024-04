Nueva protesta contra la turistificación y el exceso de bares y veladores en Sevilla

La Plataforma Sevilla Se Muere-Iniciativa ciudadana sevillana volvió a manifestarse por el centro monumental de Sevilla este miércoles contra la turistificación y el exceso de bares y veladores en la ciudad, seis meses después de la última protesta celebrada en septiembre de 2023.

La plataforma denunció que "durante todos estos meses las actuaciones del Ayuntamiento no han hecho sino empeorar todos y cada uno de los asuntos que denunciamos y sólo se ha movido por intereses espurios contrarios al bienestar de los vecinos, de acuerdo con unos fines dictados por Grupos de Interés que sólo ven a Sevilla como un recurso a explotar hasta el agotamiento y del que sacar la mayor rentabilidad en el menor plazo de tiempo posible".

"Con el lema de esta convocatoria, Ahora es la Hora, queremos denunciar el modelo de ciudad que Ayuntamiento y lobbies nos imponen. Llevamos años de abusos que sólo benefician a unos pocos y condenan al vecino. Ya es hora de que sepan que lo que están haciendo con Sevilla, desde hace años, no es lo que los sevillanos queremos para nuestra ciudad". "La ciudad revienta por sus costuras. Ya no podemos más. Revirtamos esta insostenible situación antes de que sea demasiado tarde".

Critican las normativas en tramitación

"Episodios como el de las ordenanzas y normas municipales acerca de veladores y vivienda turística, actualmente en tramitación, que han contado con la oposición manifiesta de los habitantes de la ciudad a través de muchas de las asociaciones de vecinos existentes, parecen dictadas en exclusiva por los lobbies del sector e impulsadas por las organismos turísticos municipales que se empeñan en 'colocar a Sevilla en el mapa', como si fuera una desconocida".

"No se aprecia en los mencionados proyectos y borradores, que el Ayuntamiento se empeña en sacar adelante contra viento y marea, ni el más mínimo respeto por los sevillanos, que llevan años de sufrimiento y castigo por parte de quienes debieran ser los garantes de sus derechos".

Y se preguntan "¿Es este el modelo de ciudad que queremos para Sevilla?" La plataforma reitera que "la ciudad se ha convertido en un Parque Temático basado en la explotación continuada y exhaustiva de sus recursos a costa de los vecinos. Nos martillean con la falsa idea de que sólo existe un único motor económico, obviando todas las demás opciones, y no nos dicen que la realidad es que este modelo consume los recursos de la ciudad en beneficio de unos pocos, mientras se empobrece y degrada, aún más, Sevilla. Nos dicen que se generan grandes ingresos, pero éstos no llegan al bolsillo de los sevillanos, pagadores de los dispendios de este modelo destructivo. Expulsan al ciudadano y al comercio tradicional, transformando la ciudad en un decorado de cartón piedra".

Aseguran que los eventos que se organizan en Sevilla benefician a los mismos. "El tipo de eventos por el que se apuesta en nuestra ciudad, promovidos por el Ayuntamiento o consentidos por éste, parten de la premisa de que aquellos que se benefician económicamente de su celebración no son los mismos que costean sus consecuencias y daños. Si los beneficiarios reales tuvieran que hacerse cargo de los gastos, otro gallo cantaría. No se genera dinero para la ciudad, para todos, sino sólo para los empresarios del turismo y la hostelería que, en muchas ocasiones, se sustentan en empleos precarios. Los sevillanos pagamos los costes de limpieza y reparación, mientras que sufrimos las molestias, ruidos e inseguridad que originan. Tenemos como ejemplo lo acontecido el pasado fin de semana con la Copa del Rey".

"Este proceso de eventización se soporta en las espaldas y bolsillos de los vecinos y en los precarios sistemas públicos de seguridad, limpieza y transportes de la ciudad, a la vez que degrada el Patrimonio Histórico. Claro ejemplo de ello es el indiscriminado uso de la Plaza de España o de los Reales Alcázares para todo tipo de iniciativas privadas cuyos beneficios, además, ni sabemos dónde van a parar".

"En Sevilla no cabe todo, todo el tiempo y en todas partes"

La plataforma lamenta que "en Sevilla no cabe todo, todo el tiempo y en todas partes. No hay momento para respirar. Nos hacen vivir en la representación continua de una obra en la que no hemos pedido actuar".

"Promueven la extensión a otros barrios del descontrol de los apartamentos turísticos, en lugar de acotar y reducir el problema. Mientras tanto, seguimos liderando el ranking de Barrios más pobres de España, en los que los cortes de luz constituyen un problema enquistado".

"Se niega una tasa turística con la excusa de que no la pide el sector hostelero y hotelero, lo que hace recaer en los bolsillos de los ciudadanos los gastos de la “FIESTA”. Pero ojo, no queremos tampoco una tasa cuyos ingresos vayan a engordar las arcas del propio negocio, en vez de cubrir los gastos en servicios y conservación de la propia ciudad. Una tasa no puede ser una carta blanca que lo justifique todo".

Exceso de veladores en la hostelería

La plataforma subraya que en la hostelería, "seguimos experimentando un proceso acelerado y descontrolado de ocupación de la vía pública en todos los barrios, con una multiplicación de veladores -en su mayoría no amparada en normativa y ni siquiera pago de tasas-. Esta situación dificulta el tránsito de las personas por calles y plazas, problema que alcanza especial repercusión en la vida diaria de las personas con movilidad reducida. En ese proceso de ocupación y privatización del espacio público se llega incluso a inutilizar elementos del mobiliario urbano, cuando no entradas a domicilios. Para terminar de complicar la situación, muchos establecimientos colocan también numeroso mobiliario de apoyo absolutamente ilegal, que además permanece en la vía pública al cierre. En posibles situaciones de emergencia el peligro de esta ocupación viaria es más que manifiesto".

"Para nuestra desgracia, la peatonalización de muchas zonas no ha traído ventajas para el peatón, sino todo lo contrario, ha favorecido una veladorización disparatada en detrimento del tránsito de las personas por el espacio público y de la accesibilidad universal. Hay lugares que eran más amables para caminar cuando había tráfico".

Ruidos

"Otro elemento que hace imposible la vida digna de miles de vecinos es el ruido, proveniente de esos veladores, de hilos musicales con o sin autorización, de personas bebiendo en la vía pública, ruido que escapa de establecimientos de ocio nocturno no insonorizados en zonas residenciales, ruido de actuaciones callejeras sin control, ruido de Despedidas de Solteros que se meten en las casas de los sevillanos, que ni pueden vivir ni descansar dignamente en sus domicilios".

Limpieza deficitaria

"La limpieza en los barrios es muy deficitaria. Hay zonas de la ciudad completamente abandonadas. Sevilla es más que el centro. Además, el dimensionamiento de este servicio no se ha actualizado de acuerdo a la realidad de la ciudad turistificada".

"Las agresiones a nuestro patrimonio histórico y natural se están viendo notablemente incrementadas, muchas de ellas de la mano de las transformaciones urbanísticas al dictado de las actividades hosteleras y de las grandes constructoras, atacando el patrimonio arquitectónico. A las transformaciones aceleradas e irrespetuosas de edificios con destino a alojamientos turísticos u hosteleros se une la contaminación visual y perceptiva propiciada por las actividades turísticas, que pareciera que actúan libremente ante la escasa o nula supervisión municipal y autonómica".

"La gestión municipal de nuestro patrimonio verde es igualmente deficiente y se encuentra supeditada a un urbanismo que considera el arbolado algo prescindible.

"El verdadero interés general de la ciudad"

"Ante esta situación de insostenibilidad, que alcanza cotas disparatadas, el Ayuntamiento sólo propone medidas que no parecen sino meras ocurrencias, mientras se sigue de facto una hoja de ruta que no tiene nada que ver con el verdadero interés general de la ciudad, ni plantea un horizonte a medio y largo plazo de lo que debiera ser la Sevilla del futuro. Tienen un modelo, sí, pero corto de miras y sólo para el beneficio de unos pocos".

"Y ante esto, ¿qué dicen el resto de grupos municipales? ¿Están realizando la labor de supervisión que, como oposición, les corresponde? ¿Y los vecinos? ¿Estamos defendiendo la ciudad y nuestros derechos o permanecemos pasivos y conformistas ante este expolio al que asistimos?", se pregunta la plataforma.

Las reivindicaciones de hace seis meses