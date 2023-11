Mejor en ambulancia que por la pasarela

"No tiene sentido que no podamos meter en el TAMO -unidad Trasplante Alogénico de Médula Ósea- ni una simple gorra para cubrirle a mi hijo la cabeza porque podemos ponerlo en peligro, pero sí lo puedan pasear de un hospital a otro pasando por pasillos, salas de espera y ascensores llenos de gente sin mascarilla, siendo estos espacios donde más gérmenes, virus y bacterias hay del mundo. ¿Tanto cuesta poner una ambulancia para estos casos como me han confirmado que se hacía hasta hace poco?".

Es la queja en forma de súplica de Ana Fernanz Domínguez, una madre de Sevilla, que ha presentado una reclamación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Hospital Virgen del Rocío donde su hijo lleva en tratamiento contra la leucemia que padece 14 meses y donde desde el próximo día 20 se someterá a un trasplante de médula ósea en la unidad de TAMO, dentro de la planta de Oncohematología en el Hospital Infantil.

Según detalla la progenitora, el procedimiento tiene una duración de 30 días en los que el menor debe estar en aislamiento total, pudiendo estar junto a él un único familiar al que no se le permite "ni llevar ropa" para que "todo sea lo más aséptico posible". "Nos dan un pijama y mi hijo no puede tener ni un peluche, nada de la calle, porque sería un riesgo ya que tiene que estar inmunodeprimido por completo y cualquier virus o bacteria lo llevaría a la UCI", explica Ana.

Pero todo lo que hasta aquí puede parecer dentro de lo normal, "tiene su punto surrealista", según denuncia esta madre, que explica que, junto a este procedimiento, el menor tiene que ser también sometido en ese estado de inmunosupresión total a tres días de radioterapia con sesiones dobles, para lo que necesita ser trasladado dos veces al día desde el Hospital Infantil al General, pasando por "pasillos, salas de espera y hasta cuatro ascensores llenos de gérmenes", critica Ana Fernanz.

La mujer se refiere al uso de la pasarela interior de 90 metros con la que el área sanitaria Virgen del Rocío conectó en febrero de 2022 sus cuatro hospitales desde el Infantil hasta el General, pasando por el de la Mujer y Traumatología para evitar, precisamente, traslados externos con ambulancia de los enfermos que, como en este caso, necesitan pasar de un hospital a otro para pruebas o intervenciones quirúrgicas.

Un recorrido que fue muy aplaudido en su momento pero que, no obstante, para esta familia resulta de lo más traumático, dada la exposición que supone para el menor, según la denuncia presentada, tanto en términos de salud como de afectación psicológica.

"Ese mismo recorrido que tendrá que hacer mi hijo durante tres días dos veces para recibir radioterapia cuando esté en aislamiento total ya lo hemos tenido que hacer para unas pruebas y la experiencia ha sido terrible. Para ello tuvimos que pasar por pasillos, salas de espera y pasadizos llenos de gente sin mascarilla y tosiéndole encima. Además, fue preciso coger cuatro ascensores llenos de gérmenes y bacterias", alerta la mujer, que apunta que, psicológicamente, también fue muy duro para el menor. "Tuvimos que soportar cómo todo el mundo lo miraba con cara de pena porque, al estar pelón, la gente se pregunta si tendrá cáncer. Fueron 15 minutos o más en los que mi hijo se sintió como un mono de feria pasando por cuatro hospitales tapándose con la sábana para ocultarse. Es un sinsentido que esto se tenga que hacer con niños en su estado. Veo normal que me entere de que algunos niños de la unidad de TAMO acaben en UCI por una bacteria o virus, cuando es totalmente evitable", apostilla Ana Fernanz, quien asegura que son muchas las familias las que comparten estas quejas y que lo han puesto en conocimiento del centro, "sin que haya servido de nada", aunque la suya, dice, "es la primera reclamación formal que se ha presentado al respecto".

Por todo ello, esta familia reclama el uso de una ambulancia para este tipo de traslados. "Me han dicho que ya se hacía antes de que pusieran esa pasarela entre los centros y no creo que cueste tanto hacerlo en estos casos y evitar poner en riesgo una vida", suplica la mujer desesperada. "En mi opinión, bastante mal les trata la vida y, a veces la sociedad, como para encontrarse con estos problemas por parte de quienes deben cuidar de su salud. Que esto se haga así me parece una falta de humanidad y de ética profesional total. ", apostilla.