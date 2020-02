Miguel Ángel Castro, único candidato a las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla

El rector de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro ya tiene vía libre para revalidar su cargo en las próximas elecciones rectorales, que se celebrará el 19 de marzo. El catedrático ha sido el único que ha presentado su candidatura a rector, dato que ha dado a conocer este viernes la Universidad de Sevilla tras finalizar el plazo para la presentación de candidaturas.

Miguel Ángel Castro afrontará de este modo, y sin ningún tipo de competencia, su segundo mandato, el último, ya que los estatutos de la Universidad de Sevilla limita a un máximo de ocho años el tiempo que un rector puede estar al frente de la institución. Esto ya hacía pensar en la posibilidad de que Castro no contara con ningún adversario en las próximas elecciones y que los interesados en llegar al Rectorado iban a dejar el camino libre al actual rector, que cuenta con el apoyo de gran parte del Claustro, y esperarían cuatro años más a su retirada para no quemar sus futuras posibilidades.

La Mesa del Claustro de la US, como era previsible, no ha aceptado la solicitud del docente Víctor Manuel Molina Romo, profesor del departamento de Química Física de la Facultad de Química y defensor del sufragio universal, al no cumplir éste los requisitos requeridos, ya que no es catedrático.

Molina presentó el pasado 10 de febrero su candidatura a rector a modo de protesta aún sabiendo que iba a ser rechazada. El docente quería manifestar de este modo su disconformidad con el sistema de elección del rector, a través del Claustro (sistema indirecto).

Según el calendario establecido por la Mesa del Clasutro, la campaña electoral se desarrollará del 24 al al 17 de marzo; y el candidato presentará su programa electoral ante el Claustro y debatirá con los claustrales el día 2 de marzo.

Los miembros del máximo órgano de representación universitaria podrán votar anticipadamente del 5 al 17 de marzo y la votación en el Claustro será el jueves 19 de marzo. Ese mismo día se realizará la proclamación provisional del rector electo, ya que al haber un único candidato, no será necesaria una segunda vuelta.

La falta de rivalidad prevé una participación baja en las elecciones del 19 de marzo.