“No permitiremos batallas políticas con infraestructuras clave para Sevilla”

Más información Documento: Instituciones y empresas de la Plataforma Sevilla Ya.

Por primera vez en la historia de Sevilla una plataforma cívica integrada hasta el momento por 91 instituciones y 46 empresas, bautizada con el nombre de #SevillaYa, batalla desde este verano por situar a nuestro territorio en el lugar que le corresponde. El 25 de junio se constituyó y presentó su manifiesto y el 25 de julio se consolidó nombrando al comité de representación institucional que está reuniéndose con todas las administraciones, partidos políticos y organismos. Su portavoz es Miguel Rus (Sevilla, 1965), presidente de los empresarios sevillanos (CES).

"Hemos conseguido movilizar por fin a esta ciudad, que sólo nos movemos por el Betis y por el Sevilla"

–¿Qué retos tiene la plataforma #SevillaYa?

–La plataforma busca el interés general de los sevillanos. Es una llamada de alerta ante una situación constante y continua de pérdida de capacidad, competitividad y derechos que sufre Sevilla. No puede ser que en los 10 últimos años hayan disminuido los presupuestos generales del Estado un 71,8%. No hay ni una provincia española en este estado. Un proyecto como los túneles de SE-40, varado y sin saber cuándo va a empezar, y lo mismo con el resto de los tramos pendientes. La ampliación del Metro sin saber cuándo va a comenzar y a terminar. No sólo la línea 3; se proyectaron cuatro líneas y las tenemos que hacer. También el Cercanías al aeropuerto. Sevilla necesita un plan especial de infraestructuras por la dejadez que ha habido estos últimos 20 años, y estas no sólo benefician a Sevilla.Traducido al sevillano el movimiento significa Basta ya, no estamos dispuestos a aguantar más esta situación ni un momento más. Cuando esté constituido el nuevo Gobierno iremos a Madrid.

–¿Está siendo eficaz la respuesta de las administraciones públicas a la plataforma?

–La reunión del viernes pasado, de más de dos horas, con la consejera de Fomento Marifrán Carazo y ocho personas de su equipo fue de las más interesantes que hemos tenido. Se ha comprometido a que a finales de 2019 se adjudicará la actualización del proyecto de la línea 3 del Metro y su interconexión con el resto de las líneas. Hay que preparar las zonas donde van esas estaciones. La consejera ha ratificado que la línea 3 es la prioridad y que aún no está claro si se licitará la construcción, o la construcción por un lado y la explotación por otro....

–¿Sólo la consejera Carazo ha respondido a vuestras expectativas?

–Pues en general todos con los que nos reunimos apoyan la plataforma y nuestras iniciativas, pero no vemos unos compromisos presupuestarios claros. Al final lo importante es que en los presupuestos de 2020 y 2021, 2022 estén estas infraestructuras trascendentales con fecha de inicio y de terminación. La historia nos ha demostrado que este tipo de infraestructuras son rentables en lo que aportan a la movilidad de las personas, al transporte de mercancías y en los ahorros que suponen. Son inversiones amortizables en muy poco tiempo.

–¿Confía en que la Junta amplíe el Metro de Sevilla?

–Estoy seguro de que si se reúnen los técnicos de ambas administraciones en una comisión técnica no va a haber ningún problema por la coherencia y el sentido común de los técnicos para conseguir una infraestructura eficiente. Si dejamos que esto se trabaje desde el punto de vista técnico, y así se han comprometido la consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla, este proyecto lo tendremos definido de una forma muy rápida. Luego habrá que adecuarlo a los recursos que se tienen y hacerlo en el menor plazo posible.

"Si quitamos los pocos trenes que tiene el mundo rural, será muy difícil mantener esos municipios”

–Es la primera vez que una movimiento tan amplio se mueve en defensa de los intereses de Sevilla.

–Lo importante es que estamos los principales foros de Sevilla y todos los colegios profesionale. Hemos conseguido movilizar por fin a esta ciudad con lo que nos cuesta, que no nos comprometemos con nada y que solo nos movemos por el Betis y el Sevilla. La plataforma ha salido en un momento en que esto era ya un clamor en la sociedad sevillana. Sevilla no puede seguir así. No tenemos una ciudad con futuro. Queremos lo que Sevilla se merece. Simplemente. Y no seguir castigados por esa capitalidad sobre la que dicen que siempre recibimos más pero que vean los números y verán que es falso que recibamos más.

–La plataforma mantiene que Sevilla es la provincia más castigada de España

–Sí. Desde que se hizo la Expo 92 hace más de 25 años ninguno de los planes de infraestructura y de movilidad se han iniciado y completado, pese a ser infraestructuras claves, trascendentales, de urgencia.La primera línea del Metro se hizo en 2009 y no tenemos ni terminados los proyectos de las tres que quedan. No entendemos que a estas alturas no estén actualizados los proyectos y estudios cuando se gastaron 17 millones y nos transmitían que el Metro se iba a hacer.

–¿Qué me dice del recorte de trenes de Media Distancia en el corredor Sevilla-Granada?

–Los sindicatos nos expresaron la preocupación por que se están disminuyendo las comunicaciones ferroviarias. Si quitamos los pocos trenes y comunicaciones que tiene el mundo rural, será muy difícil conseguir mantener esos municipios y que los jóvenes puedan seguir en esas zonas. La plataforma está pidiendo que se mejoren esas infraestructuras y que se amplíen. Las vías ferroviarias que tenemos en uso en la actualidad debemos procurar mantenerlas, conservarlas y, si es posible, poner medidas para que la usen más personas todavía y evitar la despoblación. Pensamos que lo ideal es ese AVE Sevilla- Málaga en 55 minutos, esa conexión directa sería de verdad un nexo de unión clave entre las dos ciudades más relevantes desde el punto de vista económico, empresarial y turístico.

"Estamos viendo que hay partidos políticos que no apoyan infraestructuras como la SE-40”

–También está bloqueado el tren convencional con Málaga y Granada desde las riadas porque la nueva variante construida Osuna-Pedrera no acaba de abrirse a los viajeros. El asunto se ha convertido en una batalla política entre la Junta y el Ministerio.

–No vamos a permitir desde la plataforma ni un ápice de confrontación política con infraestructuras que son absolutamente trascendentales y prioritarias. Ya se lo estamos diciendo a todos los partidos. Y si hay confrontación política lo denunciaremos desde la plataforma. Queremos que el interés general de los ciudadanos y el sentido común primen por encima de todo.

–¿Qué solución ve?

–La solución es muy sencilla. Si no saben dársela ustedes, les hemos dicho, estamos dispuestos a proponérsela. Se está pidiendo que esa cesión temporal del tramo Osuna-Pedrera se convierta en definitiva. La obra que hizo la Junta (de la plataforma ferroviaria sobre la que el Estado ha hecho la variante) está perfectamente tasada y lo lógico es que pase al Estado y este compense a la Junta por ley, si no sería un enriquecimiento ilícito por parte de una administración. Se le está dando forma en un convenio entre ambas partes. No se acaba de concretar si eso se va a pagar en dinero o en especie.

–La SE-40 sin terminar afecta mucho a Sevilla

–La logística y la distribución de mercancías son fundamentales para la competitividad, pero Sevilla es famosa en Europa por tener un punto negro para la movilidad como el puente del Centenario de la SE-30. La entrada de Huelva por la Pañoleta está bloqueada todos los días y afecta al Aljarafe, al igual que la entrada de Cádiz también por el puente del Centenario. Sin embargo, en la zona donde ya está hecho el arco de la SE-40 (la entrada a Madrid, la de Alcalá y la de Málaga) vemos perfectamente que no hay problemas de tráfico. La SE-40 es un proyecto clave para Andalucía. Por no tenerla casi el 50% del tráfico de la capital es exterior o metropolitano. Eso no sucede en ninguna otra gran ciudad.

–Los túneles bajo el río son el tramo clave de la SE-40.

–Afecta al transporte desde Portugal y de toda la industria agroalimentaria de Huelva, que se organiza ahora en función de los atascos que se producen en el puente del Centenario. Como presidente de los empresarios tengo que decir que perdemos inversiones muy importantes, que se van a otras zonas, a otras provincias porque Sevilla no reúne esas condiciones necesarias y adecuadas para la movilidad de las mercancías y de las personas. Hay empresas que tenían previsto inversiones en Sevilla y las tienen paradas o las están desplazando a otros lugares. Eres competitivo si tienes un coste eficiente de esas mercancías y del transporte de las personas y los trabajadores.

"Queremos que el interés general de los ciudadanos y el sentido común primen por encima de todo”

–La historia de las obras de la segunda ronda de circunvalación está siendo una pesadilla.

–Con la SE-40 nos sentimos engañados. Aquí cada vez nos cuentan una historia. Primero nos dicen que no se puede hacer porque los túneles se van a inundar, que hay un estudio de las avenidas de los últimos 100 años. Pero es que ¿nos están llamando tontos a los sevillanos? Pues haga usted el muro de contención, el muro de embocadura, a 20, 30 o 40 metros hasta donde digan los estudios de avenidas. Que nos vengan con medias verdades o medias mentiras o llamando tontos a los sevillanos, eso se ha acabado ya y no lo vamos a permitir ni un día más. Y al que vuelva a tomarnos el pelo vamos a ponerlo en evidencia. Que asuman las competencias y la responsabilidad que tienen como políticos, y es que la SE-40 se haga en el menor tiempo posible . No estamos dispuestos a escuchar que si un túnel, que si un puente. Hay unos proyectos aprobados y adjudicados desde hace más de 10 años. Lo que queremos es que se haga y se termine como se han terminado el resto de infraestructuras de todas las provincias de España. Las líneas de metro proyectadas en otras ciudades se han hecho, Se ha acabado el tiempo y estas infraestructuras no pueden esperar más y tienen que ser una realidad inmediata. De ahí el nombre de Sevilla ya

–¿Todos los partidos apoyan estas infraestructuras?

–Nos estamos reuniendo con los representantes políticos locales, provinciales, autonómicos y nacionales. Les exigimos que defiendan los intereses de la provincia de Sevilla en todos sus ámbitos. Y estamos viendo que hay partidos que no están apoyando estas infraestructuras, que dicen que las apoyan pero luego en la actividad parlamentaria, en el Senado, en el Congreso, no están apoyando realmente. Desde la plataforma vamos a denunciar estas situaciones y vamos a dejar claro quién está apostando de verdad por una Sevilla con futuro. Eso pasa por ejemplo con los túneles de la SE-40.

–Hay más demandas de la plataforma que son sociales.

–Los seis barrios más pobres de España que están en Sevilla también lo estamos planteando. El día 10 tenemos cita con el comisionado del Polígono Sur y será en este barrio, al que iremos una amplia representación de la plataforma. También buscamos un futuro mejor para nuestros jóvenes, que hoy se tienen que ir fuera y no pueder ser. Necesitamos que nuestros políticos se involucren más en esto. Nos preocupa también que Sevilla, con su nivel turismo, tiene un rico patrimonio (369 bienes de interés cultural: 257 en la provincia y 112 en la ciudad) ¿Cuánto nos queda por poner en valor de ese patrimonio y para cuándo tendremos presupuesto para ponerlos en carga? ¿Y la ampliación Museo de Bellas Artes? Sevilla está perdiendo posiciones en el ranking nacional y europeo. Necesitamos recibir un presupuesto acorde al nivel de habitantes. Se nos tendrá que retornar lo que no se nos ha dado.

–¿Tenéis constancia de un movimiento parecido en otras provincias?

–En Huelva. Y desde también transmito mi absoluto apoyo a Almería, otra provincia andaluza con mayor carencia de infraestructuras.

–Se han hecho otras plataformas anteriores como Sevilla por su Puerto, pero más reducidas y enfocadas a un solo tema.

–Sí, eran iniciativas de apoyos muy concretos a temas muy específicos. Sevilla por su Puerto ha consiguido que la ciudad conozca más al Puerto y el Puerto se integre más en la ciudad. Sobre todo el esfuerzo que se ha hecho por conocer todas la actividad que se hay en el Puerto, el gran volumen de empresas asentadas allí. De ser tierra agrícola nos estamos convirtiendo en una industria alimentaria procesando, elaborando, envasando y distribuyendo el producto final. La crisis se ha aprovechado para ser más eficientes y lo estamos viendo en los niveles de exportación.