Muere Elena Huelva, la joven que se convirtió en influencer luchando contra el cáncer

Dicen que no muere quien no se olvida. Y de esto último se ha encargado, y mucho, la joven influencer sevillana Elena Huelva, de 20 años, que durante los últimos cuatro ha logrado hacerse un hueco en el corazón de miles de españoles a través del relato en las redes sociales de sus vivencias haciendo frente a un sarcoma de Ewing detectado en 2019. Y así ha sido hasta su último día.

Por eso, su legado será eterno pese a que, en contra de toda la ganas que la joven puso por recuperarse, haciendo del mis ganas ganan un lema que ha dado la vuelta al mundo, su familia ha comunicado este martes el fatal desenlace en el mismo perfil de Instagram en el que la joven compartió sus buenos y malos momentos.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo", es el mensaje que ha publicado a las 17:30 en la misma cuenta de la joven, acompañado de una foto de ella en el Muelle de la Sal, junto al Monumento a la Tolerancia.

Su historia, que narró en el libro Mis ganas ganan, ha conmovido a todo el mundo, por la naturalidad, entereza y actitud positiva con la que lo lleva, pese a su juventud, y lo inspiradora que resulta para otra gente, sobre todo adolescentes, que atraviesen por lo mismo.

Tras muchas idas y venidas, la joven hizo saltar las alarmas el pasado 4 de diciembre, de madrugada, en un vídeo de apenas un minuto y medio en el que Elena Huelva narraba un último contratiempo en su estado de salud con apenas un hilo de voz.

El mensaje con el que prendió la preocupación

"Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", compartía con sus seguidores la joven, que deseaba no haber tenido que publicar ese vídeo nunca. "Yo ya he ganado por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no se queda en vano, porque he luchado y he conseguido lo que quiero visibilizar", repetía la joven en el vídeo.

"Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre.♥️✨~ᴍɪs ɢᴀɴᴀs ɢᴀɴᴀɴ~"

Sin embargo, después de haber pasado unos días complicados en los que recibió el apoyo de sus seguidores, amigos y familiares, Elena recuperó esa sonrisa que siempre la ha acompañado en esta lucha tras enterarse de que podría pasar las navidades en su casa sin tener que estar ingresada. Mensajes como "Intentando aceptar en qué etapa de mi vida estoy, qué difícil" o "No pienso tirar la toalla quiero seguir" empezaron a sucederse en su perfil.

Y así fue, la joven ha podido pasar sus últimas navidades en familia. Rodeada de "su mejor regalo". El pasado 1 de enero publicó una foto suya con adornos navideños. "De anoche, no necesito nada más. En casa y con mi familia". Su estado se agravó en los dos días siguientes. Ayer, 2 de enero, dejó un escueto mensaje: "Os quiero..."

En su última publicación en Instagram y Twitter, de este mismo martes, Huelva contaba que se había despertado "no de la mejor forma, es más nada bien" y explicaba que estos días estaban siendo "muy difíciles, muy complicados, cada vez más", pero insistía en que ella es "más fuerte y más complicada". "Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre. Mis ganas ganan", apuntaba, y acompañaba la publicación con una imagen de su mano sostenida por las manos de sus familiares. Tras su publicación, volvió a ser tendencia en las redes sociales una vez más.

Este martes su luz se ha apagado, pero su legado será eterno. Así quedará en el recuerdo de uno de sus mayores apoyos, la cantante Aitana, siempre al lado de la joven en sus malos momentos, que no dudó en recordar a Elena durante el primer concierto al que su enfermedad le impedía ir el pasado 20 de diciembre.

Ojalá haber podido estar allí, como siempre… te quiero mucho más. Gracias por todo Aitana 💖 #11RMasTourFinal pic.twitter.com/HCC6xUXASk — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 20, 2022

También han sido apoyos incondicionales de la joven influencer Manuel Carrasco, quien también le rindió un emotivo homenaje en su multitudinario concierto en Sevilla, en un Estadio de la Cartuja a rebosar, cuando empezaron a sonar los primeros acordes de su canción Mujer de las mil batallas y el cantante se la quiso dedicar a Elena Huelva, que se encontraba entre el público, ante casi 75.000 personas.

Momento inolvidable, gracias por dedicarme esta canción tan especial delante de más de 70.000 personas. Mis lagrimas caían, todo el rato. ♥️ @manuelcarrasco_ “Mujer de las mil batallas”. #contigoestoy pic.twitter.com/emxx9Qoy2F — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) June 12, 2022

Son muchos otros los momentos compartidos por el cantante con la joven, como sus visitas "sorpresas al hospital", como la joven ha ido relatando en los últimos meses en sus perfiles en redes sociales. También junto a Sara Carbonero, con quien le une una bonita amistad y quien tampoco la ha soltado de la mano en sus duros momentos.

La familia, su gran apoyo

Su vida se paralizo, con solo 16 años, teniendo que dejar sus estudios y todos los planes que tenía. Su familia, ha sido desde entonces su apoyo más incondicional como a joven ha hecho constar en reiteradas ocasiones en sus redes sociales. "No sé qué hubiera sido de mí sin el apoyo de mi familia y de mis amigas, es fundamental. Pero al fin y al cabo, quienes han estado en el hospital siempre han sido mi madre, mi padre y mi hermana", publicó junto a una imagen con su madre en los primeros compases de la enfermedad y su tratamiento.

Su hermana Emi ha sido todo este tiempo su pilar fundamental. Vivía en Madrid en el momento del diagnóstico, como relató la joven en su libro Mis ganas ganan, y no dudó en dejarlo todo y regresar a casa para estar con Elena. Desde entonces nunca le soltó la mano como puede verse en las redes de ambas.

Yo solo quiero que llegue a mi vida la recuperación de mi hermana.#MisGanasGanan ✨🌙 https://t.co/70kOCkKtgO — Emi 🌸 (@Emihupa) December 8, 2022

¿Qué es el Sarcoma de Ewing?

El Sarcoma de Ewing es un tumor maligno de células redondas, fundamentalmente pediátrico que es considerado una enfermedad rara en la cual las células neoplásicas se ubican en el hueso o en tejidos blandos. Este cáncer se puede encontrar en los huesos de las piernas, los brazos, los pies, las manos, la pared torácica, la pelvis, la columna vertebral o el cráneo.

También es posible que el sarcoma de Ewing se encuentre en el tejido blando del tronco, los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello, el retroperitoneo (parte posterior del abdomen detrás del tejido que reviste la pared abdominal y cubre la mayoría de los órganos del abdomen) u otras áreas.

El 80% de los pacientes con enfermedad libre de metástasis supera la enfermedad con el tratamiento estándar, sin embargo, en los pacientes que desarrollan metástasis el porcentaje se reduce al 20-30%.

Por lo tanto, los esfuerzos en investigación se centran en buscar alternativas terapéuticas que eviten el desarrollo de metástasis o puedan incrementar la supervivencia de los pacientes con Sarcoma de Ewing.

La tasa de supervivencia a cinco años indica el porcentaje de niños y adultos jóvenes que viven al menos 5 años una vez detectado el cáncer. La tasa de supervivencia a 5 años es del 75% en niños menores de 15 años y 58% para los adolescentes entre 15 y 19 años.