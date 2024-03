Muere el sevillano Juanma Díaz, referente en redes sociales de la lucha contra el cáncer

Juanma Díaz, el profesor de matemáticas sevillano conocido por su labor positiva y vitalista en la lucha contra el cáncer a través de las redes sociales, falleció este martes a los 57 años de edad tras siete años luchando contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. "Aquí estoy. Os hablo desde el tercer anillo. Ya he llegado... y estoy rodeado de toda mi gente, a la que no veía desde hacía mucho tiempo", comenzaba el triste anuncio con el que su familia ha comunicado su muerte en su propia cuenta de X, con clara alusión a su fervoroso sevillismo.

"Estoy muy feliz. Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha. Muy feliz de todo lo reivindicado, reído, cantado, escrito, disfrutado y vivido. No he podido curarme, no. Pero no he perdido. Solo he ganado. Y a todos los #yomecuro... ¡no os rindáis! No os neguéis a vivir, porque la vida es muy jodida, pero muy bonita a su vez. Y cuando haya días buenos, disfrutadlos", continuaban los escritos en un hilo a modo de emotiva despedida.

La muerte de Juanma Díaz, con más de 10.000 seguidores, ha causado conmoción en la citada red social, pues era muy querido por su entereza y su forma cariñosa de afrontar la enfermedad con mensajes en los que siempre recomendaba disfrutar de la vida hasta el último segundo. Siempre con los hashtag #SomosImparables y #SeguimosJuanma, que surgieron unidos al movimiento iniciado en redes sociales por el #yomecuro del periodista sevillano fallecido en 2019, Valentín García.

Aunque no era la primera vez que el profesor sevillano informaba a sus seguidores de algún contratiempo en su lucha, un mensaje emitido desde el hospital hace justo una semana daba muestra del latente empeoramiento de su estado de salud. "Fiebre, mucha tos, sin movilidad, principio de neumonía, bajo de sangre y plaquetas... Telita. Como para no pedir que la gente done...", escribía el pasado 7 de marzo en X Juanma Díaz. Aunque no perdía la esperanza y sus ganas de vivir junto a su siempre mencionada @merchidelgado, su mujer: "a mi lado y con tu empuje lo conseguiremos, aunque a veces es difícil tela", concluía el mismo tuit.

En su último mensaje emitido la pasada medianoche, no han faltado sus muestras de agradecimiento, a su familia, y a todos los que le han ayudado en este camino. "Solo os puedo decir GRACIAS por tanto! Tanto aprendizaje de cariño, admiración y ánimos que me habéis regalado. GRACIAS a todos los profesionales con los que me he encontrado... GRACIAS a mis Ángeles de la Guarda! Cracks! GRACIAS a mi familia... toda! Mis niñas, mis hermanas, mis tíos, mis cuñad@s, mis prim@s... A mi familia de sangre y mi familia de corazón. GRACIAS a Mi Merchi... Cariño, cuantas cosas hemos vivido y cuantas cosas se quedan en nuestro corazón! Cuanto te quiero y te querré siempre", recoge el emotivo hilo publicado en la cuenta del sevillano.

Juanma Díaz se va, pero quiere que su lucha siga y deja un reto pendiente: "Apoyad la investigación! No os olvidéis de seguir en la lucha! Ahora toca el #seguimosJuanmaXti. Un abrazo y un gran beso desde las alturas! Recuérdenme y sonrían! #SomosimparablesSiempre", concluye su última publicación en X.

El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha descrito a Juan Díaz como "un ejemplo de vida". Con un mensaje publicado en su cuenta de la citada de red social, Sanz ha lanzado "un abrazo gigante al cielo". "Gracias por todo lo que nos has dado", ha comentado.

En los mismos términos, un mensaje también muy emotivo del oncólogo y referente en Sevilla y Andalucía en la investigación contra el cáncer, el doctor David Vicente Baz, que, igualmente, utiliza su cuenta de X para emitir mensajes diarios divulgativos sobre la enfermedad. "Un abrazo para ti y para toda tu familia y amigos Te echaremos de menos", ha escrito.

Siete de lucha contra el mieloma múltiple

La lucha de Juanma Díaz contra el cáncer comenzó en 2017 cuando fue diagnosticado de un cáncer de la sangre de momento incurable, el mieloma múltiple, un cáncer de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal e invaden y destruyen el tejido óseo adyacente. Las manifestaciones frecuentes incluyen lesiones líticas en los huesos que causan dolor y/o fracturas, insuficiencia renal, hipercalcemia, anemia e infecciones recurrentes.

Convencido de que para vencer hay que luchar, este profesor de matemáticas no se vino abajo y se propuso combatir la enfermedad con todas sus fuerzas. Empezó a compartir sus vivencias y su buen ánimo a través de las redes sociales y de su blog, Juanma Díaz, camino del #yomecuro.

En su lucha, Juanma Díaz se convirtió en uno de los 50 pacientes en todo el mundo en probar un nuevo ensayo clínico para combatir esta enfermedad desarrollado en el Hospital de Salamanca que, como el propio Juanma relataba en su cuenta de X, se había convertido en los últimos meses en su segunda casa. Un novedoso tratamiento que forma parte de los llamados tratamientos biespecíficos, que se administra con una inyección cada 15 días, y que ha demostrado tener más de un 70% de éxito en pacientes que ya habían probado otros tratamientos y la enfermedad seguía sin remitir.

En su largo camino contra la enfermedad, Juanma Díaz ha llegado a publicar cuatro libros solidarios para recaudar fondos destinados a la investigación. El primero, en 2020 bajo el título #Somosimparables #SeguimosJuanma, el profesor sevillano narraba sus inicio en la lucha contra un mieloma múltiple detectado al poco tiempo de cumplir su 50 años. Un año después publicaba #Yseguimossiendoimparables, una segunda parte de su primer libro en el que narraba otro año más de su batalla contra el cáncer. Hubo tercera entrega, Cada vez más cerca del #yomecuro, libro con el que Juanma Díaz continuaba sus dos obras anteriores y, una cuarta, bajo el título La voz de los imparables... y más publicado el pasado verano en el que el sevillano insistía en la visibilización de su convivencia con el cáncer, su participación en ensayos clínicos para intentar vencerlo y su día a día en forma de libro solidario.