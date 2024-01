Muertes en Cerro Muriano: El abogado de la familia del soldado sevillano insiste en imputar a los mandos

El abogado de la familia de Carlos León, el soldado originario de El Viso del Alcor fallecido durante unas maniobras en Cerro Muriano entiende que se le ha dado la razón con la imputación del capitán, uno de los tenientes y uno de los sargentos que estaban al frente de los ejercicios durante los cuales fallecieron un cabo y un soldado. El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla ha imputado al capitán, uno de los tenientes y uno de los sargentos que estaban al frente de la maniobra. El juez les considera presuntos autores de un delito contra el artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio. "Básicamente porque las medidas de seguridad no cumplieron su función ese día. No había línea de vida y las mochilas que debían hacer función de flotador no estaban estancalizadas y muchas tenían un sobrepeso de tres kilos y medio", señala el doctor en Derecho.

Romero entiende que, tal y como defiende, "no se trató de un mero accidente, sino que hubo un cúmulo de negligencias en la falta de diligencia debidas en la sumersión de 20 soldados en un lago que está congelado y en unas circunstancias que no eran las mejores para hacer este ejercicio", señala. El abogado de la familia del soldado sevillano fallecido recuerda que además de las dos personas que perdieron la vida, otros dos soldados tuvieron que ser atendidos, "uno de ellos con una grave hipotermia y al día siguiente tuvieron que ser hospitalizados".

El Juez Togado Militar ha rechazado decretar el secreto de las actuaciones "algo propio de otras épocas que vulneraría el derecho a un proceso público", añade Romero. Aún así, Luis Romero insiste en que la jurisdicción competente "es la ordinaria y no la militar", por lo que ha anunciado que presentará el correspondiente recurso de apelación contra la inhibición del juzgado de instrucción de Córdoba y considera que, en todo caso, "sería competente el Tribunal Militar Central porque entendemos que se debería investigar a los jefes, el comandante, el teniente coronel y el general de brigada".