Ofensiva policial contra los patios y carpas ilegales en el Polígono Sur

La Policía Local de Sevilla y la empresa municipal de limpieza (Lipasam) participaron el pasado 31 de diciembre en una operación conjunta contra la ocupación de la vía pública en el Polígono Sur. Desde primera hora de la mañana, los agentes de la Policía y los empleados de Lipasam se desplegaron por el barrio para retirar las estructuras y carpas colocadas por algunos vecinos en esta zona de la ciudad. Este problema también se ha detectado en otros barrios, como Torreblanca o los Carteros, donde también se ha intervenido en los últimos días.

La invasión de los espacios públicos es algo frecuente en el Polígono Sur y en otras zonas deprimidas de la ciudad, en las que algunos vecinos construyen patios ilegalos o instalan carpas de grandes dimensiones para celebrar fiestas con música a todo volumen a altas horas de la madrugada. La Policía y Lipasam han intervenido a raíz de una serie de denuncias de otros residentes afectados por este problema de convivencia.

El comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, explicó a este periódico que hace unas semanas, en concreto el 5 de diciembre, se convocó la mesa de seguridad del barrio. En este organismo están presente las policías Nacional y Local y la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, lo que se conoce como la Policía Autonómica. En esa reunión se trató el tema de la invasión de los espacios públicos. El comisionado se felicitó por la intervención policial, pero opinó que quizás debería haberse sucedido antes para impedir esta alteración del orden público en los días centrales de Navidad, cuando se han llegado a organizar incluso matanzas en el barrio.

"Es cierto que los días previos a la Nochebuena llovió, y cuando llueve es más difícil que una persona salga a la calle a montar una fiesta en una carpa o haga una candela, pero no podemos permitirlo para que ese fenómeno vaya in crescendo", dijo Bretón. Para el comisionado, es fundamental mandar un mensaje de autoridad con este tipo de intervenciones, para que los que incumplen las normas no tengan una sensación de impunidad.

Además, es fundamental que haya un control y una vigilancia prolongados en el tiempo. "De nada sirve que el 31 de diciembre vaya la Policía y luego ya no vaya más. En el Polígono Sur no todo el mundo cumple las ordenanzas municipales, aunque sí hay vecinos que nos han trasladado su malestar y no se les puede dejar de lado", expuso Bretón.

"Por ello, le pedimos a la Policía que haga una intervención sostenida en el tiempo y no puntual. En cualquier caso, aplaudimos la medida", indicó el comisionado, que hace unos días llevó al barrio al juez decano para mostrarle el problema de las plantaciones de marihuana, un asunto que es una de las principales preocupaciones del responsable de regenerar el barrio.

Además del Polígono Sur, los agentes de la Policía Local desarrollaron operaciones similares en otras zonas de la ciudad. En Torreblanca se produjo una de ellas, después de la insistencia de varios vecinos tanto llamando a la Policía como a través de las redes sociales. Otra operación contra estas estructuras se llevó a cabo en la barriada de los Reyes Magos, en los Carteros.