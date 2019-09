El otoño arranca en Sevilla con cielos poco nubosos y con una subida del termómetro. Las lluvias del fin de semana dan paso a un ascenso de las temperaturas que en algunos casos, superarán los 30 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos despejados se mantendrán a lo largo de la semana.

A medida que avance la noche, las nubes podrán hacer acto de presencia pero sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas sufrirán variaciones. El mercurio rozará los 30 grados durante el día de hoy y las mínimas no subirán de los 16.

Para el resto de la semana, tanto las mínimas como las máximas no sufrirán muchos cambios. Las mínimas se establecerán entre los 15 y los 16 grados y las máximas no superarán los 33 grados. Los cielos estarán poco nubosos y no se esperan lluvias para ningún día de la semana.