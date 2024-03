El PP rechaza una proposición no de ley para devolver el nombre de Vigil de Quiñones al Hospital Militar

Los votos del PP han impedido que salga adelante este miércoles una Proposición no de Ley presentada por el grupo Por Andalucía para devolver al antiguo Hospital Militar el nombre de Vigil de Quiñones, cambiado por el de Doctor Muñoz Cariñanos tras realizarse una consulta pública anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En comisión parlamentaria, diez votos de los populares frente a ocho del resto de grupos -PSOE, Por Andalucía y Vox- han servido para rechazar la iniciativa defendida por la parlamentaria Esperanza Gómez, que ha acusado al Gobierno andaluz de "hacer una instrumentalización partidista" de la persona de Muñoz Cariñanos, médico militar asesinado por ETA, en plena precampaña de las últimas elecciones municipales.

Asimismo, Por Andalucía ha afeado a la Junta haber "faltado a la verdad de la manera más grosera" al anunciar que el nombre para el Hospital Militar era el de Muñoz Cariñanos cuando tras las "pesquisas" iniciadas por la familia de Vigil Quiñones se supo que el nombre de la víctima de ETA fue el cuarto más votado por los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se decantaron por mantener el de Vigil de Quiñones. Por Andalucía no sólo ha pedido devolver el nombre al antiguo Militar sino que ha reclamado que se pidan "disculpas públicas a ambas familias".

Desde Vox, a favor de devolver la denominación original al centro hospitalario, se ha propuesto que el nombre del doctor Muñoz Cariñanos se le dé a alguno de los nuevos equipamientos que prevé la Consejería de Salud y Consumo. "El proceso no ha sido muy claro y pedimos transparencia. No queremos ni imaginar lo que pasa con las listas de espera cuando no nos dicen la verdad sobre una cosa tan simple", ha reconocido la diputada Ana María Ruiz de Vox.

Por parte del PSOE, el diputado Rafael Recio ha acusado al PP de hacer "prevalecer la mentira desde la soberbia" y ha calificado la consulta pública de "pufo, tongo y tomadura de pelo". "Cuando se mete la pata, hay que sacarla cuanto antes", ha dicho el socialista, recurriendo a las declaraciones que hizo el presidente Juanma Moreno tras criticar la campaña del PSOE de Andalucía coincidiendo con el 8M, Día Internacional de la Mujer.

La diputada del PP María Olmedo ha remarcado que su partido "no desprecia a ninguna de las personalidades propuestas en el referéndum", una consulta, ha dicho, que "no era vinculante". Además, ha afeado a PSOE y Por Andalucía la "pelea de nombres" y que no se avergüencen de no haber hecho "nada" en quince años para devolver el uso de hospital al antiguo Militar, objeto de "desmantelamiento y olvido" tras adquirirlo la Junta de Andalucía en 2023.