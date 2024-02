La Junta dio el nombre al Hospital Militar con la opción menos votada por los sanitarios

Una elección de nombre con polémica y que puede acabar en los tribunales. La Junta de Andalucía decidió dar renombrar el Hospital Militar de Sevilla con la opción que resultó menos votada en la consulta que se hizo a los sanitarios, a pesar de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, había anunciado que serían los profesionales los que elegirían cómo se llamaría al complejo sanitario reabierto por el gobierno del PP tras muchos años sin uso.

En marzo de 2023 la Junta anunció que el hospital militar pasaría a llamarse hospital Muñoz Cariñanos, en homenaje al coronel médico asesinado por ETA en Sevilla, descartando de esta forma las otras tres opciones que se habían barajado para designar las nuevas instalaciones sanitarias: Vigil de Quiñones, Rosalía Robles y Miguel de Mañara.

Sin embargo, la familia Vigil de Quiñones solicitó a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía conocer el resultado de esas votaciones entre los sanitarios, que contó con un escasa participación, ya que se contabilizaron 3.251 votos sobre un censo total de 27.841 profesionales sanitarios en la provincia, aunque muchos médicos no recibieron ningún enlace para votar.

El Consejo de Transparencia obligó a la Junta a facilitar los resultados de esa votación y es ahí donde ha saltado la sorpresa. Las dos opciones más votadas fueron las de Rosalía Robles y Vigil de Quiñones, que sumaron entre ambas el 63% de los votos, mientras que el nombre de Miguel de Mañara logró el 20,4% de los sufragios y Muñoz Cariñanos fue la última en número de votos, con el 16,5%.

La familia Vigil de Quiñones ha explicado a este periódico que no tiene sentido que "sin que exista justificación, se produzca el cambio de denominación de un hospital ya existente y con nombre, de un médicto por otro", por lo que considera "innecesario" el cambio de nombre, más aún cuando los anitarios votaron al médico Vigil de Quiñones por delante del coronel médico asesinato por ETA, "incluso doblando en votos" y no entiende cómo "siendo Vigil de Quiñones el médico más votado se le quite el nombre", si bien la Junta ha matenido este nombre para el Distrito Sanitario de Sevilla.

Los familiares están en desacuerdo con esta decisión, que es "contraria a los resultados de la votación, al sentir del sector sanitario y de los ciudadanos en general", por lo que estudia emprender acciones legales para que se recupere el nombre.

Todo ello después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara que el nombre sería elegido por los sanitarios. "Han sido muchas las propuestas que nos han llegado de diferentes plataformas, asociaciones y ciudadanos en particular, pero la decisión es difícil y no la va a tomar este Gobierno. Serán los sanitarios sevillanos los que elegirán mediante un referéndum el nombre de este nuevo centro sanitario", anunció el propio presidente Juanma Moreno, durante el acto del primer aniversario de las recuperadas instalaciones sanitarias, en febrero de 2022, zanjando así lo que, por aquellos entonces, era un debate público.

Las cuatro opciones sometidas a votación

Vigil de Quiñones fue el apellido que tuvo en su origen este centro que era conocido durante su primera etapa en la ciudad como Hospital Militar Vigil de Quiñones. El nombre responde al del teniente médico marbellí de la gesta de Baler. Junto a otros 32 militares españoles resistieron el mayor asedio de la historia moderna en la isla filipina de Luzón. Refugiados en la iglesia de Baler, tras 337 largos días de asedio, capitularon con unas determinadas condiciones, pasando a ser conocidos como "los últimos de Filipinas".

Por su parte, Rosalía Robles Cerdán fue matrona, fundadora y presidenta del Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y su Provincia. Ejerció toda su profesión en Sevilla donde trabajó en el Instituto Municipal de Maternidad y Puericultura, del cual llegó a ocupar el cargo de directora responsable del personal, al mismo tiempo que atendía a las parturientas de la Beneficencia Municipal y fundó en 1929 revista científico-profesional-literaria y órgano de comunicación del Colegio de Matronas de Sevilla La Matrona Hispalense.

Muñoz Cariñanos fue un médico otorrinolaringólogo, coronel del Ejército del Aire. Director de la Policlínica del Mando Aéreo del Estrecho y jefe del Departamento de Otorrinolaringología, en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla. En el ejercicio de su profesión como otorrino trató a muchos famosos cantantes, comunicadores, toreros y políticos. Fue asesinado por ETA en su propia consulta.

Miguel de Mañara fue hermano mayor de la Santa Caridad de Sevilla. Preocupado por los pobres, impulsó la creación para ellos de un hospicio y dos enfermerías. También consiguió finalizar las obras de la Iglesia de San Jorge. Fue declarado venerable en 1985.