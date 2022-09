El PP pedirá un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento exija los túneles de la SE-40

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado hoy que el PP va a solicitar un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento exija la construcción de los túneles de la SE-40. En ese Pleno el alcalde socialista Muñoz va a tener la oportunidad de defender los intereses de Sevilla. Sanz ha explicado que “el alcalde socialista Muñoz no puede consentir el atropello que el Gobierno central va a llevar a cabo en nuestra ciudad, enterrando la construcción de los túneles de la SE-40, una infraestructura vital para la transformación de Sevilla”.

Por ello, el candidato del PP a la Alcaldía, como ya anunció la semana pasada, va a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias en defensa de los túneles de la SE-40 y en contra de este robo a la ciudad, como la petición de un Pleno Extraordinario para que “todos los grupos políticos posicionen a Sevilla a favor de la construcción de esta infraestructura tan necesaria en nuestra ciudad y en contra de que Sevilla siga siendo la Cenicienta, la gran perjudicada y humillada por los gobiernos socialistas”. Un pleno justificado tras el rechazo de Pedro Sánchez a la construcción de los túneles de la SE-40.

“Es esencial y necesario apostar por los túneles en lugar de un puente que condenaría el futuro del Puerto de Sevilla y causaría un impacto medioambiental de notables consideraciones en un entorno a proteger”, ha recalcado Sanz. Ha recordado que la construcción del puente perjudicaría gravemente a la Marisma, ya que estaría junto a la entrada del Coto de Doñana, además, estaría encima de una base aérea como El Copero y pondría en riesgo la movilidad de nuestra ciudad. Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que ya en 2001 el proyecto del puente no superó la prueba de impacto ambiental por su gran impacto paisajístico sobre el Guadalquivir.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha destacado que “Sevilla no puede seguir siendo una de las ciudades españolas con menor inversión en infraestructuras por habitante. Sevilla no puede ser la gran olvidada y la más castigada por los gobiernos del PSOE”. Ha añadido que “se ha demostrado que no es una cuestión técnica la que bloquea este proyecto sino un obstáculo económico porque los gobiernos del PSOE no quieren invertir en Sevilla”.

Hay que recordar que en septiembre de 2017 el PP llevó una propuesta al Pleno Ordinario exigiendo el compromiso del Gobierno con los túneles de la SE-40 y obtuvo el voto favorable del PSOE y CS y la abstención de Adelante e IU. Y, en 2020 el PP solicitó un Pleno para que el Gobierno priorizará la construcción de los túneles frente a otras alternativas. Y, ahora, “tras la decisión de Pedro Sánchez de dar la espalda a la construcción de los túneles, después del dinero invertido y gastado en ellos, y de arrinconar a Sevilla, vamos a pedir otro Pleno Extraordinario porque Sevilla no se merece este maltrato del PSOE”, ha manifestado José Luis Sanz. Ha indicado que “el alcalde Muñoz debe implicarse y reclamar esta infraestructura irrenunciable para el futuro de la ciudad, es momento de luchar por los intereses de la ciudad y no defender a su partido”

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha concluido que “va usar todas las herramientas que tenga a su alcance para intentar revertir esta situación de agravio y llevará a cabo todas las acciones que sean necesarias, además de elevar preguntas al Senado. El futuro de Sevilla es de los sevillanos y no me voy a quedar de brazos cruzados ante este robo del PSOE”.