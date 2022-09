Álvaro Pimentel renuncia a ser el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos

Álvaro Pimentel no será el candidato a la Alcaldía de Sevilla por Ciudadanos en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023. Pimentel se aparta así del puesto principal de la carrera electoral a la que llegó en los comicios de 2019 logrando cuatro concejales.

Pimentel, que muchos ven próximos al PP de José Luis Sanz, ha redactado un comunicado que dice lo siguiente: "Desde hace unos meses, he estado meditando si concurrir o no como candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales. Entendiendo que el partido tiene que ir planificando con la debida antelación los comicios locales, he decidido, y así lo he comunicado hoy a su dirección, no liderar esa candidatura".

Asegura que no se trata de una decisión tomada por impulso: "He tomado esta decisión de manera meditada y fundamentada en motivos estrictamente personales. Desde la portavocía del grupo municipal, seguiré firme en mi compromiso de trabajar por los sevillanos y centrado en mi ciudad hasta el final de mi mandato".

Y agradece todas las ayudas prestadas: "Desde que inicié mi andadura política, primero como candidato y luego como portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, he entendido que ese compromiso me obliga a cumplir con el papel que los ciudadanos nos dieron en las urnas en las elecciones municipales de 2019. Así he ejercido cada día mi labor como representante público y así lo seguiré haciendo, porque trabajar por mi ciudad es el más alto honor al que un sevillano puede aspirar. Quiero agradecer el trabajo de todos los componentes del grupo municipal de Ciudadanos en Sevilla; a todos los sevillanos su confianza en el trabajo de nuestro grupo; a los afiliados y agrupaciones de Cs con los que trabajamos codo a codo; y a las asociaciones vecinales y entidades de la ciudad que acuden a nosotros para solicitar nuestra ayuda y construir una Sevilla mejor. Tened la seguridad de que, en ese empeño, fruto de la voluntad de todos, continuaremos trabajando".