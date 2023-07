El PSOE lanza en Sevilla a María Jesús Montero en la puesta de largo del equipo local para el 23-J

"El PSOE es Sevilla y el PSOE de Sevilla es lo que más se parece a Sevilla". El secretario provincial del partido, Javier Fernández, ha comenzado con este juego de palabras la presentación de la candidatura socialista al Congreso y Senado por la provincia. Arropado por el equipo de candidatos, con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la cabeza, y por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, el también alcalde de La Rinconada ha remarcado las claves de la andadura que el PSOE comienza ahora de cara a las elecciones generales del 23 de julio. "Tener a María Jesús Montero con nosotros es un plus", ha remarcado.

El PSOE apuesta por recorrerse "todos y cada uno de los rincones de Sevilla" en esta campaña electoral para ser capaz de "poner el oído a lo que cuenta la gente". Todo, "con tres grandes objetivos", ha remarcado Fernández. "El primero contar todo lo que hemos hecho y consolidarlo, que es uno de nuestros grandes retos a partir del 23-J, que la gente vea cómo los socialistas hemos sido capaces de cambiarles la vida. No vamos a dejar ni un bulo y no vamos a dejar ni una sola maldad sin contestar. Y que sepan que tienen un partido socialista que se ha preocupado por ellos a lo largo de la historia, que se sigue preocupando y que los españoles estarán en el centro de todas nuestras políticas", ha dicho.

En la misma línea, Juan Espadas ha defendido una "campaña potente" y "ganadora". "Sabemos que tenemos la responsabilidad como siempre en el PSOE de Sevilla de ser motor de muchos PSOE, del PSOE de España. Y así nos lo tomamos y por eso siempre y traemos lo mejor que podemos ofrecer a nuestros electores", ha insistido Espadas.

A continuación tomaba la palabra una aclamada María Jesús Montero, que derrochó socialismo hasta en su indumentaria, completamente vestida de rojo. Tras poner el valor el "orgullo" de representar a su provincia, "al corazón del PSOE", insistió con ahínco, y hacer referencias al presidente Sánchez y su visita a Kiev en el primer día de la presidencia española de la Unión Europea, la número uno de la candidatura al Congreso por Sevilla se tiraba de lleno a la piscina.

"Es necesario que cada uno tenga capacidad de conformarse su criterio alejado del ruido, de las noticias falsas, del barro, de la difamación, de la confrontación, que es la única política que ha practicado el PP para que no se escuche la música de la acción pública que ha permitido en este país salvar vidas, empleo o tener la capacidad de proteger a nuestros mayores y darles oportunidades a nuestros jóvenes para el futuro", ha destacado durante su discurso, exigiendo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acepte participar en los debates con Pedro Sánchez. "Le da miedo enfrentar su criterio al éxito indudable de las políticas sociales y económicas del PSOE", ha apostillado antes de añadir: "aquellos que no quieren debatir cara a cara es porque tienen mucho que ocultar o no tienen anda que decir".

El motivo, según Montero, es que "cuantos más debates tengamos mejor y más se pueda discutir con las dos personas que de forma natural están llamadas a poder ser presidente del Gobierno, de forma que tengamos la capacidad de escucharlos en el debate económico, social, de la cohesión territorial o de la vertebración y unidad de España". Ha añadido que "con especial interés en estos días en los que estamos viendo que las palabras del PP y Feijóo tiene las patas muy cortas".

Según la ministra, el líder del PP un día "se traslada que un pacto en Extremadura pone en riesgo la protección de mujeres en esa región y un día después nos encontramos con un acuerdo que vende los derechos de las mujeres, las libertades y la capacidad de progreso de esta país a costa de unos sillones que la ultraderecha que está ocupando peligrosamente en las instituciones a contracorriente de lo que se practica en Europa". Unos acuerdos que "no son sólo palabras, son actitudes que abundan en que vamos a retroceder muchas décadas en algo que creíamos definitivamente conquistado".

Es por eso tan importante "que pongamos esto de manifiesto y que denunciemos que los pactos de ultraderecha lo que traen es retroceso y que se derechice el PP, que ha adoptado las tesis de la ultraderecha para rascar un puñado de votos, para conseguir esos votos que antiguamente eran descartados porque llevaban retroceso y años de decadencia".

Por el contrario, el PSOE se está desplegando por todo el territorio "con capacidad de pelear, todo aquello que son nuevas conquistas que vamos a consolidar para el futuro", ha indicado Montero que ha dejado claro que "salimos a por todas, sabiendo que este tiempo de campaña lo tenemos que aprovechar bien, porque cada vez más la opinión de los ciudadanos se conforma en esos días".