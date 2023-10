El PSOE exige a Sanz que pida perdón a la ciudadanía por su "falsa denuncia" de profanación de cadáveres

La portavoz adjunta del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha considerado que el archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia que presentó José Luis Sanz en marzo pasado contra el anterior gobierno por un delito de profanación de cadáveres en el cementerio de San Fernando pone en evidencia su “mala fe”, además de haber basado su campaña electoral en continuas mentiras y generación de bulos.

“El carpetazo a la denuncia sitúa a Sanz en el fango de la pésima política, de la difamación, del todo vale para arañar votos aunque sea a costa de denigrar injustamente a las personas, al servicio público del camposanto y a sus trabajadores”, ha dicho Gaya, quien ha exigido a Sanz “que pida perdón ya” a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla por haber jugado con sus sentimientos.

De hecho, nada más acceder al gobierno de la ciudad, el propio Sanz "ordenó paralizar la investigación interna que, mediante instrucción reservada", se abrió dentro del Cementerio para esclarecer los hechos objeto de la denuncia y cómo el candidato del PP había accedido sin autorización a espacios que no son públicos. “Evidentemente, ya no le convenía y sabía que su denuncia no tenía visos de prosperar ante la Fiscalía. Su rastrera campaña le había dado ya el resultado que buscaba. Así funcionan él, su partido, el PP, y su amplia maquinaria de propaganda”, según ha abundado Sonia Gaya.

“Por decencia política, el Sr. Sanz debería pedir perdón primero a los vecinos y las vecinas de Sevilla, por haber jugado con sus sentimientos al hablar falsamente de profanación de los cadáveres de sus familiares. Y segundo, a los trabajadores y trabajadoras del camposanto, por haber cuestionado su profesionalidad”.

Gaya, asimismo, ha reiterado a la ciudadanía en general y particularmente a los familiares de las y los represaliados de las fosas comunes del Cementerio que existe un escrupuloso respeto hacia los restos óseos y ha defendido el servicio público que se presta, del que incluso José Luis Sanz llegó a asegurar que trataba los restos humanos de forma “indigna” y hablaba del dolor que esto causaba a los familiares.

Por último, Sonia Gaya ha considerado que el carpetazo de la Fiscalía debería "servirle de lección a José Luis Sanz, quien debería cambiar el rumbo y tomar ya conciencia de que con la permanente mentira por delante contribuye a denigrar la política".