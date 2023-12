El PSOE alerta de obras "no supervisadas" y "agresivas" en el Real Alcázar de Sevilla.

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido por escrito a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en Sevilla, y con copia a las áreas encargada de la conservación del patrimonio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (Secretaría General de Cultura, Dirección General de Patrimonio Histórico y Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales) que curse una inspección inmediata y asuma el control de las obras que se están ejecutando con maquinaria pesada en los jardines del Real Alcázar para instalar las infraestructuras y los sistemas eléctricos con destino al anunciado espectáculo lumínico Naturaleza Encendida ante la ausencia aún de un director de conservación en el monumento, al tiempo que ha solicitado la convocatoria urgente de su Consejo Rector, que lleva sin reunirse desde el cambio de gobierno municipal para abordar este y otros asuntos.

Esta petición se efectúa después de que el propio PSOE municipal haya constatado que tales obras, con excavadoras que están abriendo zanjas de al menos medio metro en los jardines y también junto a la muralla de la zona de la calle San Fernando, podrían no estar teniendo en cuenta las necesarias cautelas tanto arqueológicas como para la protección del arbolado centenario. "Esta contundente intervención no está siendo supervisada por expertos propios del Real Alcázar porque Sanz aún no ha sacado la plaza de Dirección de Conservación, cuando la principal misión del monumento debe ser la conservación y la restauración del patrimonio. En junio el señor Sanz se decantó por asignar un puesto político de la Gerencia dejar desierto el principal puesto que debería tener el conjunto palaciego, el que asumiera las competencias de conservación, dado que ya no puede nombrar a nadie más por libre designación y, por tanto, debe convocar la plaza", según ha recordado la portavoz adjunta del grupo municipal socialista y miembro del Consejo Rector del Real Alcázar, Sonia Gaya.

Las zanjas, además de la profundidad que puede verse en los vídeos e imágenes fotográficas enviadas el organismo autonómico que ha de velar por la protección del patrimonio histórico-artístico de la provincia, se están realizando además junto a las raíces de árboles centenarios y, según relatan trabajadores del monumento, ya han provocado roturas de tuberías y sistemas de riego ante la complejidad de la red de los jardines históricos. Ante la ausencia de un experto que asegure un exhaustivo control patrimonial propio de las obras, el PSOE municipal reclama esa inspección inmediata e incluso la supervisión directa por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio. "Una vez que fue cesada por parte de Sanz la antigua directora conservadora del Real Alcázar, nadie se preocupa actualmente de su conservación patrimonial. Y esto está sucediendo en un monumento declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO", ha remarcado Sonia Gaya.

La portavoz adjunta del PSOE ha trasladado esta denuncia, así como los vídeos e imágenes fotográficas, a miembros independientes del Consejo Rector y del Consejo Consultivo del Real Alcázar de Sevilla, a fin de que conozcan y compartan la preocupación por la inexistencia aún de una Dirección de Conservación. Les ha anunciado, asimismo, su intención de solicitar una reunión urgente del Consejo Rector, que aún no se ha convocado en el actual mandato, "lo que refleja, asimismo, una absoluta falta de transparencia por parte del actual equipo de gobierno sobre la gestión que está realizando en el monumento", ha añadido.

Sonia Gaya ha aclarado, por último, que el PSOE municipal no está en contra del proyecto de Naturaleza Encendida, dado que la iniciativa de un espectáculo lumínico como actividad que contribuyera a ampliar la oferta cultural del monumento y al realce de sus históricos jardines, que conforman precisamente la parte menos visitada del recinto palaciego, fue diseñada y licitada por el anterior gobierno socialista en otoño de 2022 mediante concesión –con pago anual al Real Alcázar por parte de la adjudicataria– y su proyecto fue aprobado recientemente por la Comisión Provincial de Patrimonio. "Lo que estamos poniendo en cuestión es que estas obras, a todas luces agresivas, no estén supervisadas patrimonialmente por personal propio del Real Alcázar", ha concluido Sonia Gaya.