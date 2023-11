Paco Cepero y Borja Jiménez, “las cosas buenas que arañan el alma”

Veteranía y juventud mano a mano. Toreo y flamenco sobre el teatro de la Fundación Cajasol con el torero Borja Jiménez y el guitarrista y compositor Paco Cepero. Dos formas de "arañar el alma" en palabras de Cepero, ya sea sobre el escenario o pisando el ruedo.

La conversación entre ellos, con José Enrique Moreno como maestro de ceremonias, ha estado plagada de las anécdotas del guitarrista jerezano, que empezó con un regalo al torero sevillano. Una letra que el compositor ha leido en su móvil: "Empaque torero y templaza, el temple también lo tiene. ¡Cómo te pellizca el alma su toreo, Borja Jiménez!". Porque aunque su DNI señale que tiene 82 años, sigue en activo, componiendo y sacando discos.

Toreo y flamenco se complementan porque "las cosas buenas te arañan el alma", sentenció Cepero. De hecho, Borja Jiménez explicó que cuando torea de salón suele poner flamenco, “muchas veces la música de Cepero, incluso cuando voy a los tentaderos particulares llevo mi altavoz para ponerlo mientras practico”. Al torero y al guitarrista le separan 50 años. Borja Jiménez nació en 1992 y Paco Cepero en 1942. Les unen, además de que “no existe música mejor que la de la guitarra para torear”, el miedo a la hora de salir al escenario o al ruedo – "se me seca la garganta y me sudan las manos", reconoce Cepero – o la pasión que ambos ponen en lo que hacen.

En el toreo y el flamenco son "sentimiento, pasión, una manera de sacar lo que llevamos dentro", explicó el guitarrista. Además de las letras, el veterano artista le dio un gran consejo al joven torero: "El que la sigue, la consigue. Hay que estar preparado, mentalizarse, ya sea en un escenario o en la plaza de toros. Y sobre todo es muy importante ser humilde. Hay quien no se repone del éxito y lo mismo que viene, se va”. No perdió la oportunidad de hablar de su mujer, Chari, recordando cuando conoció a su suegro, al que no le hizo gracia que el novio de su hija fuera artista, y arrancando un aplauso para ella, “con quien lleva casado los mismo años que lleva de artista”.