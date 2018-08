Participa acusa a PP y C's de la campaña de aporofobia contra los sin techo de la Macarena

Participa ha advertido este jueves al PP y a C's que "no aprovechen la falta de servicios en los albergues para hacer una campaña de aporofobia contra los sin techo" tras las quejas vecinales a causa de la convivencia con personas que residen en la zona del Centro de Acogida Municipal y el centro de Baja Exigencia, en la Macarena.

En una nota de prensa, el partido ha advertido de que esta situación "están creando una alarma injustificada acerca de la convivencia con las personas sin hogar al contarse de una manera reduccionista". El problema, a su juicio, "reside en la falta de medios y recursos para atender a estas personas que causa buena parte de los conflictos al quedarse en la calle". Pero además, lo que más preocupa a la formación municipalista, "es que se aproveche por parte de la derecha política y mediática en la ciudad para insuflar aires xenófobos y aporofóbicos que parecen estar recorriendo nuestras sociedades".

La concejal de Participa Cristina Honorato ha exigido al PP y a C's "que dejen de calentar más el ambiente contra las personas sin hogar para hacer su particular campaña contra el pobre y desviar así la mirada de cómo garantizar los derechos de todas las personas en la sociedad". "Es extremadamente grave utilizar este tema de forma espuria y para calentar los ánimos, porque las consecuencias son el racismo y el enfrentamiento social entre la gente", ha señalado antes de remachar: "En el fondo, ellos sólo buscan situar su modelo social clasista e injusto".

"Este tema no es de ahora, y el problema no son las personas sin hogar, sino la falta de recursos sociales y la concentración de los servicios en un mismo punto que llevan denunciando insistentemente colectivos sociales, trabajadores del sector y ONGs, a la que Participa ha dado voz llevando mociones al Pleno del Ayuntamiento en dos ocasiones, mociones que fueron aprobadas", ha señalado Honorato.

Además, Participa critica que existe "toda una mala gestión" sobre las políticas sociales dedicadas al colectivo, dado que la partida presupuestaria alcanza los siete millones euros, dinero que, a juicio de Participa, "serviría para cubrir la demanda de servicios, cosa que hoy está lejos de cumplirse porque sólo existen 200 plazas de las más de 1.200 personas que, según los propios servicios sociales, han demandan al año servicios vinculados al sinhogarismo". Para la formación verde morada, "el problema reside en el modelo de externalización de los servicios de las unidades de emergencias sociales y centros de acogida, donde Grupo 5, que los gestiona, recibe siete millones de euros, aunque los resultados son claramente insatisfactorios".

"Esta situación no la denunciamos sólo nosotras, sino también los propios trabajadores del sector o los colectivos sociales", ha proseguido antes de apuntar que "hay mucha opacidad en qué se gasta el dinero porque no salen las cuentas de cómo se utiliza. Visto así, el problema entonces no son las personas sin hogar, sino la mala gestión de los servicios. Eso es lo que hay que denunciar y lo que los vecinos deberían reclamar".

Participa entiende las quejas vecinales sobre las molestias provocadas por la situación de las personas sin hogar, pero también pide "que no se simplifique la realidad del sin hogarismo porque es una realidad más compleja". Y así, Honorato se pregunta "¿qué lleva a una persona a estas circunstancias? ¿Hay baños públicos o instalaciones públicas suficientes para poder asearse, ducharse o ir al baño? A la mayoría de estas personas se les niega la entrada a los bares, ¿entonces qué pueden hacer? Es necesario una mayor comprensión por su situación y que se escuche también a las propias personas afectadas y a las organizaciones sin hogarismo".

"No son cosas que estorban y a los que hay que quitar de en medio, son personas humanas con derechos como todas, con situaciones vitales muy difíciles. Es un colectivo heterogéneo, hay que desestigmatizar algunas ideas como que todas son personas adictas o con problemas mentales. Sienten, piensan y son conscientes de su situación de exclusión social.