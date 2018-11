Participa propone acotar una zona del Parque de los Perdigones para esparcimiento de mascotas

Participa Sevilla propondrá al gobierno socialista el acotamiento de una zona del Parque de los Perdigones para esparcimiento de mascotas. En un comunicado, la formación apuntó que con la petición se suman a "numerosos vecinos del barrio, dueños de mascotas, lo vienen demandando desde hace tiempo".

Esta petición fue debatida en 2016 en la Junta de Distrito, acabando en empate la votación y resolviendo negativamente la delegada con su voto de calidad. Participa señala que, desde entonces, el número de vecinos dueños de mascotas ha aumentado, calculándose en torno al 25% del barrio. "Estos vecinos tienen la obligación legal de pasear a sus perros durante una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan", indicaron.

La formación afirmó que no encuentran un espacio cercano para cumplir con el artículo 11.3 de la Ley Andaluza de Protección Animal, teniendo que desplazarse a una zona acotada en el paseo del río que "no está en condiciones". Toda esta situación fue calificada de "surrealista" por parte del concejal Julián Moreno, quien mostró su apoyo a los vecinos dueños de mascotas "porque lo que piden no es contradictorio con el respeto al resto de usuarios del parque". Moreno, que recordó la reciente inauguración de una zona de esparcimiento canino en el Parque de la Ranilla en Nervión, puso en valor la propia ordenanza municipal de tenencia de animales que en su artículo 11.5 "prevé que el Ayuntamiento habilite espacios públicos para el esparcimiento de animales".

"Es lógico que esa zona se habilite en el parque puesto que son muchas las familias que salen a pasear con sus mascotas y disponiendo de este espacio no tendrían que separarse y así podrían disfrutar del parque toda la familia", añadió Moreno, que mostró su sorpresa "ante un despliegue diario de Policía Local que busca multar a los dueños de mascotas cuando precisamente en muchas zonas de la ciudad hay graves problemas de seguridad que demandan la presencia de una policía de barrio y de proximidad".