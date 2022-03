Patrimonio aprueba la restauración de la portada del Palacio de San Telmo.

La Comisión Provincial de Patrimonio, en sesión celebrada bajo la presidencia de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Susana Cayuelas, ha dado cuenta de un total de 17 expedientes de interés para el mantenimiento y la conservación del patrimonio cultural y artístico, de los cuales 12 corresponden a Sevilla y 5 a la provincia, concretamente a las poblaciones de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Osuna, Utrera.

La Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente del Plan de Actuaciones y de Conservación Preventiva y de Seguridad en el Palacio de San Telmo. Este Plan de Actuaciones es un compendio de los espacios y elementos del Palacio catalogados y ordenados según su estado de conservación, situación, y de actuaciones o estudios a realizar para su conservación y mantenimiento. Se trata, pues, de un guion a seguir a la hora de ir planteando los proyectos o los trabajos que serán necesarios realizar en un futuro, de manera que sirva como libro de mantenimiento del propio edificio.

El Plan de intervenciones se divide en zonas según cronología, con criterios arquitectónicos y de planificación de actuaciones en el conjunto arquitectónico y de los jardines, separados en 5 zonas que se denominan Zona Norte, Zona Este, Zona Oeste, Zona Patios y Zona Exterior, que cuentan con la catalogación y el detalle de los torreones, fachadas, crujías, catas arqueológicas, estancias y patios, entre otros.

La Comisión también ha informado favorablemente el proyecto de intervención en la portada principal del Palacio que recoge las intervenciones necesarias para la conservación de sus elementos.

Igualmente, en el Palacio de San Telmo, ha informado favorablemente el documento técnico de creación de nuevas instalaciones de seguridad, así como la mejora de las existentes.

Por último, la Comisión ha informado de la propuesta y análisis de un Documento Técnico para la Mejora de la Accesibilidad en el Palacio. Teniendo en cuenta que el edificio se ha rehabilitado hace poco más de diez años, su estado de conservación es muy bueno, aunque por algunos cambios de uso y funcionamiento a lo largo de estos años, el documento propone mejoras en la circulación y la accesibilidad, además de pequeñas actuaciones puntuales para mejorarla en algunas zonas concretas del edificio y del jardín.

En Sevilla también, la Comisión de Patrimonio ha Informado favorablemente el proyecto de la Hermandad la Santa Caridad de Sevilla para la restauración de los retablos de Santa Isabel de Hungría y de San Juan de Dios, de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, atribuidos a Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y Bartolomé Estaban Murillo.

El Proyecto contempla la restauración de ambos retablos para restablecer sus cualidades físicas y ópticas. Para ello, se ha estudiado el estado de conservación, así como la situación en que se encuentran los lienzos. El Proyecto contiene una descripción técnica, breve memoria histórica, valoración cultural y técnica de ejecución, y del estado de conservación actual, así como los tratamientos necesarios a realizar, entre otros.

El criterio de intervención tiene como principio el de la máxima actuación sobre los factores que estén alterando la estabilidad del retablo y el de la mínima intervención sobre aquellos que puedan alterar sus componentes materiales y estéticos originales, así como la recuperación de sus valores patrimoniales en una actuación generadora de conocimiento que contribuya al enriquecimiento cultural general. El desarrollo de los tratamientos, por tanto, tendrá como principios la conservación del elemento tratado, la durabilidad de los factores de conservación conseguidos, la reversibilidad de los materiales empleados, aceptados internacionalmente como idóneos, y la distinción de los materiales nuevos. Igualmente, se respetará la historia material de la obra y aquellos elementos que el tiempo y el devenir humano han ido sumando al original, siempre y cuando no lo degraden ni estética ni físicamente.

Actuaciones en la provincia

En la provincia, concretamente en Alcalá de Guadaíra, se ha informado favorablemente de dos actuaciones en el entorno del Castillo de Alcalá, que se encuadran en las diversas actuaciones acometidas por el Ayuntamiento para mejorar la situación en la que se encuentra la ladera norte del Castillo.

El objeto del primer proyecto es la ejecución de obras de reurbanización del espacio público que conforman la calle Orellana y las calles o escalinatas de acceso a las laderas de la calle Tajo y la calle Alférez Franco Pineda, así como las embocaduras de las calles Isidoro Díaz, Fray José de Hierro y la plaza del Derribo, con el fin de acometer la regeneración paisajística de esa zona de la ladera norte del Castillo de Alcalá de Guadaíra.

El segundo proyecto aprobado plantea la demolición de una edificación de hormigón armado que se encuentra abandonada porque no se llegó a aterminar, y supone un peligro para el viandante al no estar protegidos los desniveles sobre los que se ubica. El proyecto de demolición no contempla la construcción de otro edificio en el lugar del derribo, pues supone la eliminación de una construcción inadecuada, no sólo por su ubicación, muy próxima a las fortificaciones del Castillo, sino, también, por su estado de conservación y nula valoración histórica, lo que supone una mejora en sí misma y permite el desarrollo de otras iniciativas municipales para el adecuado tratamiento de estas laderas. Estas dos actuaciones aprobadas deben contar, como es preceptivo en estos casos, con el correspondiente control arqueológico de movimientos de tierra.

Por último, la Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente la Memoria Descriptiva y Gráfica para Obras de Mejoras de Accesibilidad en el Castillo de Utrera. La memoria del proyecto describe cada una de las actuaciones propuestas, que son muchas, y de las que cabe destacar, por ejemplo, la adecuación de rampas, fijación del pavimento para evitar desprendimientos, la colocación de barandillas de protección desde el inicio hasta el final, así como pasamanos de remate a dos alturas, además de la instalación de escaleras con un ancho mínimo de 1’20 metros; también la construcción de aseos públicos con facilidades para minusválidos, pues se trata, en este caso, de una actuación que intenta mejorar las condiciones de accesibilidad según queda establecida esta en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.