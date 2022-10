El Plan Director del Patrimonio de Sevilla se aprueba este jueves con 15 nuevos bienes

La hoja de ruta para los próximos diez años. El Plan Director del Patromonio Municipal se somete este jueves a su aprobación definitiva por parte del Pleno. Tras su exposición pública y el periodo de alegaciones, el extenso documento llega a su último trámite con la novedad de la incorporación de 15 nuevos bienes de propiedad municipal. Durante su redacción, el número de inmuebles ya aumentó de los 80 inicialmente previstos a 115, y ahora se suman otros 15 para llegar a 130. La inversión global prevista para los próximos diez años alcanza los 90 millones de euros, aproximadamente, aunque es seguro que cuando se redacten algunos proyectos se vea incrementada. Actualmente se acomete el esfuerzo mayor, ya que de aquí a 2025 la cuantía para restauraciones y rehabilitaciones alcanza los 70 millones de euros.

El Pleno Municipal debe aprobar este jueves esta completa herramienta que escudriña el extenso patrimonio de titularidad municipal, sin contar el Real Alcázar, y que ofrece un diagnóstico preciso sobre su estado de conservación, área a la que está adscrito, uso actual y previsto o la necesidad de acometer una restauración o no. El documento, que ha sido elaborado en los últimos años por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la Fundación de Investigaciones de la US incorpora quince nuevos bienes fruto de las alegaciones, que no han sido muchas. De este modo, se suman al Plan Director diversos edificios construidos con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929: Pabellón Espuñes, Pabellón de Cuba, Pabellón de la República Dominicana, Pabellón Citroen, Pabellón de Brasil, Pabellón de Informaciones y Pabellón de la Casa Real. Todos estos inmuebles se quieren tener rehabilitados de cara a 2029, cuando se celebre el centenario de la muestra que cambió la fisonomía de la zona sur de Sevilla y creó alguno de sus más importantes monumentos.

Otros edificios que se incorporan al Plan Director son el edificio de la calle El Silencio que ocupaba el ICASy ha sido cedido a la Hermandad del Silencio; la Fundición y Hornazas Reales (Casa de la Moneda); el Horno Real (Casa de la Moneda); la Casa del jardinero en los Jardines de Murillo; el Husillo del Barranco; la nave del antiguo Frontón Betis en el Porvenir; la casa número 15 de la calle Antonia Díaz, donde Lipasam tiene una de sus sedes; el Palacio del marqués de Torrenueva (La casa de los artistas), en San Juan de la Palma; y la Fábrica La Coromina.

Debido el largo proceso de aprobación del Plan Director, las distintas fases que estaban previstas se han ajustado. La primera de ellas abarca desde este 2022 a 2025. Es en este periodo cuando se están realizando los mayores esfuerzos de inversión. Un total de 70 millones de euros.

Sólo para este año, la cantidad prevista supera los 33 millones de euros. Ya hay en marcha importantes obras de rehabilitación en la Hacienda El Rosario, el teatro Lope de Vega y Casino de la Exposición, la Casa Fabiola, el Convento de Santa Clara, el Monasterio de San Jerónimo, La Ranilla, Miraflores, o Artillería. Otras actuaciones están en proceso de adjudicación o licitación y afectarán a inmuebles de la categoría de la antigua iglesia de San Hermenegildo, el Palacio del Pumarejo, las cisternas romanas de la Pescadería, la Torre Blanca, la Casa de Cernuda o la Fábrica de Vidrio la Trinidad.

El alcalde, Antonio Muñoz, destacó ayer la importancia del Plan Director para actuar en el patrimonio de la ciudad, considerándolo un hito: “Tras su periodo de exposición pública y alegaciones lo llevamos para su aprobación. Es un documento fundamental que marca la hoja de ruta. Nace del diagnóstico y señala la vocación y futuros usos de los inmuebles, si es necesaria su restauración o no, o una posible cesión a terceros”.