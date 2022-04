El juego de la silla

La celebración del título copero del Real Betis Balompié en la Casa Consistorial dejó varias estampas para la polémica política. La más llamativa tuvo lugar en el Salón Colón a la llegada de los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. La primera fila de sillas reservada para los portavoces municipales de la oposición estuvo ocupada sin permiso por el líder del PSOE andaluz, el ex alcalde Juan Espadas, la senadora socialista Susana Díaz y el vicepresidente del Congreso Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Los asistentes aseguran que el evento se convirtió en un juego de la silla debido a la imposibilidad de mantener el orden institucional ante la avalancha de público que acudió a una cita sin númerus clausus.

Desde el gobierno socialista no ponen paños calientes. Incluso ayer hicieron una ronda de llamadas a los distintos grupos políticos para disculparse por la organización de un “acto difícil de controlar debido al desbordamiento de gente”, que hizo imposible que se mantuviera el orden institucional previsto por el protocolo de la Casa Consistorial. Las explicaciones apuntan que la imagen no fue la pretendida, “pero el que venía un sitio se sentaba”.

Muy cabreados quedaron de la recepción municipal tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Juan de la Rosa, portavoz municipal del PP, lamentó “el ninguneo y la falta de respeto que han recibido los concejales de la Corporación por parte del gobierno del PSOE”. Detalló que “la organización y el protocolo fue lamentable, ya que es incomprensible que pusieran sentados en primera fila a todos los líderes socialistas y los concejales e incluso el consejero de Deportes estuvieran de pie y en segunda y tercera fila, como público”.

El popular abundó en que a los partidos de la oposición “no se nos comunicó cómo iba a ser el acto en ningún momento de forma oficial, todo de manera verbal, sobre la marcha, y después no se correspondió con lo que sucedió. Un caos y ninguneo absoluto, totalmente intencionado por el PSOE, para utilizar el acto de forma interesada y partidista”. Lo sucedido fue calificado por De la Rosa como “bochornoso”.

No menos duro fue Álvaro Pimentel. El portavoz de Cs lamentó el “vergonzoso uso partidista” que, a su juicio, realizó el alcalde Antonio Muñoz del acto y censuró “el bochornoso trato” que se dio a los portavoces, concejales municipales y otros cargos institucionales “no afines al PSOE”. Tras mostrar su “indignación” por el “denigrante trato recibido” en la recepción municipal que “no contó con un mínimo de organización, como se le presupone a la dimensión del evento”, el concejal señaló que “no se puede permitir que el Ayuntamiento de la capital de Andalucía demuestre tal incapacidad y desbarajuste” en un acto de esta envergadura, ya que “en ningún momento, se nos indicó de manera oficial” qué protocolo se iba a seguir.

Fue más allá al expresar su “perplejidad” al comprobar que cargos institucionales como el consejero de Deportes “era ubicado en segunda fila, permitiendo el servicio de protocolo que cargos socialistas y familiares de éstos ocuparan lugares preferentes” durante la celebración.

La segunda imagen más llamativa fue cuando Espadas se coló en el balcón de la Casa Consistorial para estar casi todo el tiempo en primera línea junto a los jugadores y el entrenador del Real Betis. Se hizo un hueco para aparecer en la foto de la recepción municipal a pesar de que ya no es alcalde de Sevilla ni forma parte de su corporación municipal. Las justificadas quejas de la oposición no se hicieron esperar, y hemos estamos en campaña electoral. “No olvidemos que Espadas ahora mismo el único cargo que tiene es secretario general del PSOE-A y senador”, manifestó el PP. Desde Cs apuntan que en el balcón del Ayuntamiento “pudimos ver a Juan Espadas ocupando un sitio que por protocolo no le correspondía”.