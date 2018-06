Una avería deja sin aire acondicionado la comisaría de la Alameda

Una avería ha dejado sin aire acondicionado la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Centro, ubicada en la Alameda de Hércules. Las altas temperaturas registradas en Sevilla en los últimos días ha provocado que en el interior del edificio, que tiene buena parte de la fachada de cristal, se superen los cuarenta grados centígrados.

El fuerte calor que hace en el interior de la comisaría afecta tanto a los policías como a los ciudadanos que esperan para tramitar su documentación en la oficina del DNI y pasaporte o los que aguardan su turno para presentar una denuncia. Se han registrado ya varias quejas ciudadanas por el calor insoportable en el edificio, además del evidente daño a la imagen del cuerpo que supone un policía con el uniforme empapado de sudor atendiendo al público.

El problema afecta a la planta baja y a la primera, donde están tanto las oficinas de atención al público como las dependencias de los grupos operativos y el despacho del comisario jefe. En la segunda planta hay una vivienda en la que reside un mando policial, que sí tiene aire acondicionado.

La avería se conocía desde la pasada primavera, pero no se ha podido subsanar todavía. Algunas fuentes han apuntado que no hay presupuesto disponible para arreglar las máquinas y que se está buscando la fórmula para poder repararlas, aunque no hay aún fecha concreta para ello.

No es la primera vez que la Policía sufre problemas de climatización. En otros años ha ocurrido en la Jefatura y ha llegado a afectar al servicio, como por ejemplo en la dificultad para tomar huellas en las dependencias de la Policía Científica.