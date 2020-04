Solidarios de uniforme azul

Hubo una vez un tiempo en que no había coronavirus ni estado de alarma, en que la gente podía salir libremente de sus casas y hacer deporte, en los que había personas que se marcaban retos personales en distintas actividades y que esos propósitos servían para fines solidarios. Esos tiempos volverán más pronto que tarde y los tres policías nacionales protagonistas de esta historia podrán volver a demostrar la clase que llevan dentro. Son Sergio Infante, Alberto Arias y Carlos Viñas, tres agentes destinados en Sevilla que han puesto en marcha el proyecto Policías solidarios con la Fundación Vicente Ferrer.

Con el dinero que obtengan ayudarán a las zonas más desfavorecidas de la India rural, una zona de pobreza extrema en la que no hay servicios básicos. El objetivo del proyecto es la construcción de viviendas en los estados de Andhra Pradesh y Telangana, al sureste de la India. Para ello es fundamental contar con una red de patrocinadores y colaboradores que sustenten financieramente el proyecto. Los tres policías son deportistas y el reto que se marcan no es fácil.

Cada uno de ellos realizará una disciplina deportiva que, por relevos, recorrerá en total 220 kilómetros. Romperá el hielo Carlos Viñas, que descenderá el río Guadalquivir en piragua desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Serán unos 90 kilómetros. Allí será relevado por el nadador Sergio Infante, que emprenderá una travesía de treinta kilómetros por la costa onubense. Brazada a brazada, nadará en paralelo al Coto de Doñana y terminará en Matalascañas. Allí le esperará Alberto Arias, que completará el reto corriendo cien kilómetros de regreso a la capital andaluza. Cerrará así el triángulo entre las tres provincias más occidentales de Andalucía.

Dice Alberto que lo suyo no tiene demasiado mérito, como si uno corriera cien kilómetros a diario. Claro que quien lo comenta viene de hacer los 101 de Ronda y no es la primera vez que se enfrenta a un reto así. Para quien no le impongan demasiado los números, que piense que este hombre lo que va a hacer es correr dos maratones completas y casi una media. "Creo que mis compañeros tienen mucho más mérito que yo", dice, y tampoco es cuestión de examinar qué es lo más duro, porque remar 90 kilómetros y nadar otros 30 tampoco parece cosa fácil.

Sergio y Carlos están destinados en los Zetas, como se conoce popularmente a los patrulleros del Grupo de Atención al Ciudadano. El primero de ellos fue quien detuvo el pasado mes de enero al joven que mató a su padre en la barriada de la Carrasca, un momento que fue captado por un fotógrafo de Diario de Sevilla. Hoy vuelve a aparecer en el periódico por un motivo bien distinto. Este policía ya colaboró con la Fundación Vicente Ferrer en el año 2017, cuando cruzó el Estrecho de Gibraltar a nado. Con el dinero recaudado en aquella ocasión se construyó una escuela en la India. No pudo ir a inaugurarla porque fue padre, pero el resto de personas que participaron en aquel proyecto sí que lo hizo y le envió todo tipo de fotografías y vídeos del momento.

"Me contaron que fue una aventura increíble, que los recibieron como héroes". Ahora se plantean el objetivo de construir al menos dos casas para dos familias de la zona más desfavorecida de la India. El reto se celebrará en septiembre, aunque la fecha fija todavía no está definida. Dependen de las mareas.

A los tres les une la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad, "que no es otro que mejorar el día a día de las personas más necesitadas allá donde se encuentren". Han abierto un perfil en redes sociales, donde es fácil encontrarlos introduciendo los términos "Policías solidarios". Las empresas que quieran colaborar pueden hacerlo en forma de patrocinio y publicidad y cualquier ciudadano puede adquirir unas pulseras. Todo lo recaudado irá al proyecto.