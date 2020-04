¿Proporcionarías datos de salud para luchar contra el Coronavirus?

Este tiempo de confinamiento domiciliario está situando a la tecnología en un lugar privilegiado nunca antes visto. Las nuevas tecnologías no solo están ayudando a sobrellevar mejor las duras y largas semanas de aislamiento en los hogares, sino que fuera también ejercen una función extraordinaria en la lucha contra el virus.

La tecnología en países asiáticos

Aunque por desgracia en España no estemos tan adelantados, en países asiáticos observamos robots que caminan por la calle tomando la temperatura de las personas, arcos desinfectantes a la entrada de locales, drones fumigadores, termómetros con conexión 5G… etc.

En países asiáticos hay robots que caminan por la calle tomando la temperatura de las personas

Existen aplicaciones que por medio de la cámara del móvil reconocen el rostro de una persona (aunque lleve mascarilla), la identifica y mide la temperatura. A los pocos segundos chivatea si tiene o no Coronavirus.

En las calles de numerosas ciudades de China circulan robots teledirigidos que se encargan de vigilar que todo el mundo lleve puesta la mascarilla y al mismo tiempo mide la temperatura (desde varios metros de distancia y con margen mínimo de error) corporal por infrarrojos.

En Tailandia, por ejemplo, crearon unas “puertas sanitarias” en reconocido centro comercial. Una especie de túnel por el que todas las personas deben pasar y que usa cloruro de benzalconio para desinfectar. A través de su nanotecnología asegura un número muy reducido de patógenos.

¿Qué piensan los españoles?

Mientras todo esto avanza, a marchas forzadas, en otras partes del mundo, como en España, tardamos semanas en decidir si aplicar o no algunas medidas tecnológicas frente al Coronavirus.

¿Qué le parecería si su móvil le alertase de que ha estado en contacto con alguien positivo de Coronavirus? Un mensaje parecido pronto podría estar circulando por los smartphones españoles. ¿Proporcionaría sus datos de salud para luchar contra el Coronavirus? ¿Le gustaría que su móvil le alertase si ha estado en contacto con alguien positivo en Covid-19?

Miguel Ángel Moreno, periodista onubense, facilitaría información “si tuviera la confianza en que esos datos van a ser confidenciales, algo que está muy lejos de ocurrir”. Tampoco le importaría que su móvil le enviara mensajes, aunque “temo que un sistema de este tipo pueda estigmatizar a los contagiados. Tras ver los casos de acoso de sus vecinos a personal sanitario por la mera posibilidad de portar el virus no me parece razonable exponer a cualquiera que se te cruce a que sepas, o imagines, que es el responsable de que te salte una alarma. En resumen, me gusta la teoría, pero no veo viable aplicarlo con garantías”.

Marcos Escalona ha tenido que cerrar durante esta crisis sanitaria, como tantos españoles, las puertas de su bar “Pasaje Dos” en plena avenida de Luis Montoto de Sevilla. En su opinión, “¡claro que proporcionaría mis datos para luchar contra el virus! La salud de todos es lo más importante. Además, sería muy útil que el móvil fuera capaz de avisarnos en caso de haber estado en contacto con alguien infectado, evitaría muchos contagios”.

Pedro Sanz es otro empresario que se muestra totalmente a favor de las tecnologías para combatir la pandemia. “No me preocupa en absoluto perder ‘intimidad’ si se habla de ganar en seguridad. Lo realmente importante es poner freno a la voraz expansión del virus”, matiza.

Jaime Urpina, publicitario sevillano residente en Madrid, considera que “cualquier información a nivel de datos de salud (sin identificación personal) que podamos facilitar para ayudar a erradicar esta pandemia es una obligación moral que tiene cada uno. Es vital. La aplicación de la tecnología para estos fines es igualmente necesaria y muy útil. Por supuesto que sí aceptaría que mi Smartphone me alertara. La información es poder y en este caso Salud”, apunta este reconocido publicista.

España, la más solidaria

Los españoles se encuentran entre los ciudadanos más dispuestos a compartir sus datos de salud para ayudar a combatir la pandemia por coronavirus, ya que sólo un 15% se niega a compartirlos, según se desprende de la encuesta 'Data preferences in times of corona', llevada a cabo por Oliver Wyman en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Australia y Singapur.

A la hora de escoger con quién hacerlo, los ciudadanos españoles son los más abiertos a proporcionar dichos datos a los proveedores de salud (hospitales, clínicas). “Los españoles dan por bien empleado un sacrificio en la privacidad de sus datos, en aras de una solidaridad que permita luchar más eficazmente contra la pandemia", ha añadido el presidente y CEO de Oliver Wyman Iberia, Pablo Campos.