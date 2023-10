Rafael Tinoco recibe en Sevilla la Orden al Mérito Policial con Distintivo Blanco

Rafael Tinoco Caro, que tras veinte años en el Ejército del Aire fundó una empresa pionera en la Seguridad Privada, ha recibido la Orden al Mérito Policial con Distintivo Blanco, la máxima distinción en materia de seguridad en España, que fue propuesta por la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla, APESS. Concretamente, su presidente Nassim Rais, explicaba en la carta de solicitud que "es un claro ejemplo de la colaboración de la Seguridad Privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" con una importante "trayectoria empresarial, así como asociativa y colaborativa". Dicha distinción fue recogida el pasado 2 de octubre, en el día de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, Patrones del Cuerpo, por Rafael Tinoco en una ceremonia en la plaza de San Francisco de Sevilla de la mano del delegado del Gobierno en Andalucía, Ricardo Sánchez.

En el mismo acto, la Policía entregó 104 condecoraciones, 89 a agentes del cuerpo y 15 a personas ajenas al mismo. La distinción más elevada fue una cruz con distintivo rojo para un agente del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) que realizó una intervención en Los Pajaritos, en la que tuvo que abatir a una persona que se atrincheró con un cuchillo en un piso del barrio.

Con distintivo blanco se reconocieron otras intervenciones, como la captura por parte de dos agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de un violador en Torneo, o la investigación del Grume que permitió detener a tres jóvenes por una violación grupal a una menor junto a un centro comercial de Sevilla.

Trayectoria de Rafael Tinoco Caro

En 1960, Rafael Tinoco Caro ingresa por oposición en el Servicio de Transmisiones de la Región Aérea del Estrecho del Ejército del Aire, siendo destinado a la Base Aérea de Morón de la Frontera, al Taller de Electrónica, siendo el primer civil contratado para ese servicio.

Durante esos años, su trabajo se centró en el mantenimiento de los equipos de aviónica, VOR, TACAN, UHF, IFF, Radar de Tiro, misiles aire-aire y simuladores de vuelo de los reactores F-86, T-Z3, F-5, el HA-200 Saeta, avión de entrenamiento y ataque a tierra fabricado por la Hispano Aviación en Sevilla. Estuvo destinado temporalmente en la Base de Talavera la Real para adiestramiento del F-5 y en el Parque Central de Transmisiones en Getafe Madrid En 1969 fue destinado como agregado de las Fuerzas Aéreas Españolas a un programa de colaboración con la USAF, en el Laboratorio de Calibración Estándar de patrones primarios y Equipos de Precisión Electrónicos, que se instaló en la Base de Morón para dar servicio a las fuerzas americanas en Europa y Norte de África, participando en lo que sería el laboratorio de calibración de equipos electrónicos del Ejército del Aire en Getafe. En el año 1970 llega al mundo empresarial junto con su padre creando la empresa Electrónica Tinoco, empresa familiar en primera generación, instalándose en la calle Francisco Carrión Mejías 6 de la ciudad de Sevilla. En 1976 termina los estudios de Técnico Superior de Equipos de Medidas de Precisión Electrónica, expedido por la Universidad del Aire en Madrid. Precisamente en el año 1976, su empresa recibe el encargo de fabricar 10 emisoras robustas que aguantan el duro trabajo de los tendidos de líneas eléctricas en condiciones extremas. Dada la satisfacción del cliente, siguieron nuevos pedidos, llegando a fabricar más de tres mil, participando activamente en el montaje de los equipos de tele-transmisión en Extremadura para el proyecto del “Plan Badajoz". En 1978 terminó el curso Superior de Instrumentación Mecánica de Precisión impartido y expedido por la Universidad del Aire en Madrid. Ese mismo año, se adentra en la actividad de Seguridad en un nuevo local que sirve de oficina y exposición en el número uno de la misma calle Francisco Carrión Mejías, especializándose en la fabricación de Centrales de incendio, intrusos e instalaciones y mantenimiento de estas, actividad que todavía no estaba legislada, tratándose de un mercado incipiente con contados clientes, algunos consulados y un contrato con la Banca Catalana. En 1979 la empresa empieza a trabajar para Renfe en el mantenimiento de emisoras y repetidores para toda Andalucía, con un proyecto de aviso de horarios en estaciones de la Línea de Sevilla - Huelva vía radio, que fue el primero en Andalucía. En ese mismo año comienza a trabajar con el Departamento de Telecomunicaciones de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla, S.A., culminando hace unos años con la instalación del sistema SECORA. En 1982, siendo jefe del Taller de Electrónica de la Base de Morón, pide excedencia para atender a la empresa con carácter exclusivo. El 13 de noviembre del 1985, la empresa E.T. Seguridad, antes Rafael Tinoco, es inscrita con el número 75B como empresa de Instalación y Mantenimiento de Equipos Dispositivos y Sistemas de Seguridad de ámbito Nacional, siendo en la actualidad una de las empresas más antiguas de Andalucía en activo con más de 50 años. En 1997 se incorpora a la empresa su hijo Rafael Ángel y en 1999 su hijo Francisco José, garantizando con ello la continuidad del Grupo como empresa familiar. En 2006 TeIvent se les adjudica el mantenimiento de los terminales de la nueva red municipal TETRA de Radiocomunicaciones de Sevilla SECORA, que da servicio de radio a todas las empresas municipales, Emasesa, Policía Local, Bomberos, Tussam, Lipasam, Emvisesa y Protección Civil. Y en 2008 Abertis Telecom le adjudicó el contrato de la red SECORA. En 2008 proyectan e instalan el sistema PEI (Plan de Evacuación Integral) vía radio de la ETAP de El Carambolo de EMASESA, instalación novedosa y compleja, pues era inviable por su elevado costo el unir todos los edificios vía cable, llevando su mantenimiento desde esa fecha. En 2009 entra a formar parte de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. En 2010 la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental concede mención especial a la empresa E.T. SEGURIDAD, empresa más antigua de Sevilla en reconocimiento a su labor y colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. En 2011 es nombrado presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Seguridad de Sevilla (APESS), cargo que ha ocupado de manera ininterrumpida hasta el año 2021. En 2013 es nombrado miembro del Consejo Económico y SociaI del Ayuntamiento de Sevilla CESS en representación de la CES. En 2015 entra a formar parte de la Comisión de Movilidad y Seguridad de la CES, comisión que hace una labor importante sirviendo de puente entre la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento y los empresarios de la CES. El 22 de mayo de 2017 la Dirección General de la Policía le distingue con una Mención Honorifica, categoría A según lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Privada por los méritos alcanzados por su labor y colaboración. En 2017 es elegido presidente de la Federación Andaluza de Empresas de Seguridad FAS, cargo que ocupa hasta 2023. En el mismo 2017 fue nombrado vicepresidente primero de la Federación Española de Empresas de Seguridad, cargo que ocupa hasta 2021, y le es concedida placa de reconocimiento por su trayectoria empresarial por la Seguridad Privada y la Seguridad Pública. El 18 de diciembre de 2017 la Confederación de Empresarios de Sevilla le concede el XI Premio Rafael Padura al director general del Grupo Tinoco, el más importante que concede la CES a un empresario en Sevilla, por lo que significa Rafael Padura para los empresarios de nuestra ciudad. En 2019 entra a formar parte del Consejo de la Empresa Familiar de la CEA, del que sigue siendo miembro titular activo. Y por todo lo expuesto, desde nuestra Organización y Federación Empresarial consideramos que D. Rafael Tinoco Caro es un claro ejemplo de la colaboración de la Seguridad Privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con ello, interesamos que se le reconozca la trayectoria empresarial, así como asociativa y colaborativa.