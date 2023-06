Plan Respira: el plan de restricción al tráfico en el Centro y Triana que ya no será

Aunque sin una fecha definida y en fase de pruebas, este verano iba a implantarse el Plan Respira en el Centro y casco histórico de Triana. Este plan habría convertido a estas zonas en zonas ZTR, es decir, Zonas de Tráfico Restringido. Existirían restricciones de acceso y circulación a vehículos privados en ellas con el objetivo de hacerlas "más accesibles, con menos emisiones, más saludables y, en definitiva, más habitables, para sus residentes", según palabras del alcalde saliente, Antonio Muñoz.

1.¿Qué diferencias hubiera habido con las ZBE Cartuja?

Las restricciones hubieran afectado por igual a todos los vehículos. El acceso y la circulación por el Casco Antiguo y la Zona Histórica Triana, no habría dependido de la tarjeta de emisiones que el vehículo poseyera, como sucede en Cartuja, sino de la relación existente entre el vehículo y el Casco Antiguo o Triana.

A diferencia también de lo que sucede en Cartuja, donde las restricciones se producen de lunes a viernes no festivos, en horario de 7:00 a 19:00 horas, en estas dos nuevas zonas las limitaciones de acceso y tránsito por su interior se habrían aplicado todos los días del año durante las 24 horas del día.

El mapa de las zonas con restricciones en la capital hubiera quedado así:

2.¿Qué calles habrían tenido limitaciones?

En ambas zonas, las restricciones hubieran afectado a las calles interiores de cada área, no a las perimetrales, por las que se hubiera podido circular con normalidad. En el caso de Triana, las limitaciones al tráfico habrían afectado al área formada por las calles Betis, Pureza, Rodrigo Triana y Pelay Correa. Estas calles habrían quedado exentas de la prohibición. No hubiera sido el caso de la calle Betis y todas las transversales, por donde no se habría podido circular libremente.

En lo que respecta al Centro, las restricciones al tráfico y la circulación habrían afectado al interior del perímetro formado por Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, Marqués de Paradas, Torneo, Resolana, resto de la Ronda Histórica, Avenida del Cid, Palos de la Frontera y Avenida de Roma.

3.¿A quiénes hubieran afectado las restricciones?

Para poder acceder y circular libremente por estas zonas, tanto los vehículos residentes como el resto de vehículos que accedieran o transitaran por alguna de ellas, debían acreditarse en el sistema a través de una aplicación informática que habilitaría el Ayuntamiento.

En función de la relación que tuvieran los usuarios con estas zonas, o en función de la actividad que fuesen a realizar en ellas, tendrían un acceso ilimitado o limitado.

Aún se puede consultar el listado completo de casuísticas detalladas hasta la fecha por el Ayuntamiento de Sevilla en el siguiente enlace: Casuística del Plan Respira.

4.¿Había excepciones?

Sólo los vehículos que tuvieran como destino un aparcamiento rotatorio quedaban excluidos de registrase en el sistema, pues la acreditación se realizaría, automáticamente, durante el cruce de información que se produciría entre las cámaras que controlarían los accesos y salidas de estas dos zonas, con las de los propios aparcamientos.

También estaban exonerados de solicitar acceso y autorización los vehículos destinados a carga y descarga con un peso máximo autorizado de hasta 3.500 kilogramos, que podrían acceder y transitar por estas zonas las 24 horas del día.

5. ¿Y el resto de la carga y descarga?

Los vehículos destinados a carga y descarga con un peso máximo autorizado de entre 3.500 y 12.000 kilogramos no iban a necesitar registrarse en el sistema ni solicitar autorización, pero sólo habrían podido acceder a estas zonas para realizar su trabajo entre las 22 y las 09 horas.

Los vehículos que superaran los 12.000 kilogramos de peso máximo autorizado, en cambio, necesitarían de una autorización expresa.

El tiempo máximo para la realización de labores de carga y descarga quedaba ligado a la Ordenanza de Circulación de la Ciudad de Sevilla, teniendo un límite máximo de una hora de autorización y estando prohibido el estacionamiento sin actividad.

6. ¿Cómo se iban a controlar las restricciones?

Cada punto de acceso o salida de estas zonas dispondría de una cámara dotada con un programa de procesamiento de imágenes de última generación, que permitiría distinguir la matrícula y el tipo de vehículo. Todas estas cámaras, un total de 65, 50 en el Casco Antiguo y 15 en Triana, se encuentran actualmente instaladas. Son los puntos rojos de la siguiente infografía, que el nuevo alcalde, al derogar el plan, estudia utilizar para labores de vigilancia.

7. ¿Qué sanciones hubiera habido?

El Ayuntamiento no llegó a detallar nunca el importe de las multas por acceder y circular sin autorización en estas zonas de tráfico restringido. Tomando como referencia la Ordenanza de Circulación de la Ciudad de Sevilla, las infracciones recogidas en el artículo en el que se alude al aparcamiento indebido o a la circulación en zonas no autorizadas (Capítulo II, artículo 146), habrían sido consideradas infracciones leves. La ordenanza remite a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en lo referente a la cuantía de su sanción: las sanciones leves tienen un importe de hasta 100 euros.

8. ¿Por qué se iba a implantar esta medida?

Las restricciones al tráfico en estas dos zonas pretendían evitar el desplazamiento de vehículos que buscaran aparcamiento en su interior, con el propósito de facilitar el estacionamiento a los residentes y personas autorizadas. Intentaban, también, disminuir el tráfico rodado en áreas de calzadas estrechas y de un único sentido, en su mayoría, evitando que los vehículos que se dirigieran a otros destinos, las atravesaran. Se trataba de conseguir, también, ordenar la carga y descarga de mercancías, muy caótica en determinadas vías del centro.

En su conjunto, el objetivo era consolidar la prioridad peatonal, ciclista y de vehículos de movilidad personal en el interior del Casco Antiguo y Triana histórica, haciendo más cómoda la vida de sus residentes y derivando al uso del transporte público a quienes no habitaran en ellas o no dispusieran de una autorización.