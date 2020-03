Reunión a puerta cerrada del alcalde, el arzobispo y el presidente del Consejo por el coronavirus y la Semana Santa

El arzobispo, el alcalde y el presidente del Consejo han organizado su particular gabinete de crisis a puerta cerrada para abordar coordinados las decisiones que se hayan de tomar o ejecutar de cara a la Semana Santa. Juan José Asenjo ha recibido en el Palacio Arzobispal a Juan Espadas y Francisco Vélez, una reunión de la que no se ha emitido ninguna información. Las tres partes tienen claro que solo cabe esperar las indicaciones de las autoridades sanitarias, dar todos los pasos de forma conjunta y no tomar por el momento decisiones de largo alcance. El Ayuntamiento parte de la base de que hay que gestionar conjuntamente un asunto tan delicado que afecta a la principal fiesta de la ciudad que lleva celebrándose 87 años seguidos con las únicas alteraciones provocadas por la lluvia.

El Ayuntamiento de Sevilla estima que la Semana Santa cuesta a las arcas municipales más de 9 millones de euros, pero genera un impacto económico cercano a los 400 millones. Y solo es una estimación. El montante total del beneficio podría ser incluso mayor. La incidencia en el PIB local es del 1,3%.

Juan Espadas afirmó el pasado martes en el Foro Joly que la Semana Santa y la Feria se organizan por ahora para que se celebren: "A mi me tendrá que convencer la OMS de que no haya Semana Santa", afirmó.