Roban los instrumentos a la orquesta Opus One tras el concierto de homenaje a Mike Oldfield en Sevilla

Unos ladrones robaron los instrumentos a la orquesta Opus One la madrugada del viernes, poco después del concierto de homenaje a Mike Oldfield que esta formación ofreció en el Cartuja Center. El robo se produjo en Bormujos, en la puerta de los apartamentos Vértice, donde se alojaban los componentes del grupo. Los instrumentos estaban guardados en una furgoneta, que la orquesta dejó aparcada en la calle tras el concierto.

De madrugada, los autores del robo abrieron el vehículo y sustrajeron la mayoría de los instrumentos. Se llevaron las guitarras eléctricas, los bajos y las campanas tubulares, entre otros objetos. Sólo dejaron unos amplificadores, probablemente porque no les cabía en el vehículo que los ladrones llevaban consigo para cargar este material sustraído.

El director de la orquesta Opus One, Francesc Xavier Alern, explicó a este periódico que el robo deja a muchos de los componentes del grupo en la ruina y sin la posibilidad de seguir ganándose la vida. Por el momento, ya ha tenido que suspender el próximo concierto, que tenía previsto celebrarse el 2 de diciembre en Palma de Mallorca. Los instrumentos no tenían seguro. Según el director, las compañías no aseguran estos objetos.

La banda se alojaba en los apartamentos Vértice Aljarafe, en Bormujos. Precisamente habían escogido este alojamiento porque disponía de aparcamiento subterráneo. Se quedaron en ellos dos noches. La primera, descubrieron que la furgoneta de la orquesta era más alta que el techo del parking, por lo que no podía acceder al subterráneo. Así que optaron por dejar el vehículo en un aparcamiento en superficie dentro del recinto.

Sin embargo, la noche del concierto, las plazas en superficie estaban completas, por lo que decidieron dejar la furgoneta aparcada en la calle, muy cerca de la puerta de los apartamentos. Esa madrugada fue cuando se produjo el robo.

La orquesta denunció los hechos ante la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache. Allí, según el director, le explicaron que si no había ningún sospechoso antes de 72 horas, procederían a archivar la denuncia. Luego, volvió a insistir y le dijeron que la persona que investigaría este delito no se incorporaría a su trabajo hasta la tarde del lunes. "Estamos desesperados, para muchos de nosotros esto supone la ruina. Ya en el concierto de Sevilla no vendimos todas las entradas esperadas y fue deficitario. Hay algunos músicos que son profesores y tienen otros ingresos, pero otros vivimos de esto. La continuidad del proyecto es difícil después de esto", lamentó el director de Opus One.

Alern avanzó dos teorías sobre el robo. Una, que fuera obra de unos delincuentes comunes que ni siquiera sabía lo que estaban robando. De ahí que se llevaran todo lo que les cabía en su vehículo (quizás una furgoneta más pequeña que la de la banda) y dejaran algunas piezas. Esto les da cierta esperanza a la hora de poder encontrar los instrumentos en el mercado de segunda mano. Otra teoría es que el robo fuera cometido por delincuentes organizados. En ese caso sería mucho más difícil encontrar los objetos sustraídos, pues "probablemente los instrumentos estén ya fuera de España".

Opus One es una orquesta creada para interpretar la música de Mike Oldfield el año que se conmemora el cincuentenario de la publicación de su primer álbum en solitario, Tubular Bells, considerada una obra maestra de la música contemporánea. Opus One ofrece "una interpretación cuidada, sin anacronismos y con el máximo respeto por el espíritu de la mítica grabación de 1973", según anuncia la propia orquesta.

Junto a Tubular Bells, Opus One interpreta el repertorio más apreciado por los fans de Mike Oldfield: una selección de canciones de los discos Five Miles Out, Crises, Discovery, Islands, Earth Moving y Heaven's Open de la mano y la voz de los cantantes que las hicieron famosas: Maggie Reilly, Anita Hegerland y Barry Palmer. En Sevilla también estuvo el guitarrista Manu Herrera (The Sentinels), uno de los mejores intérpretes de la música de Mike Oldfield.