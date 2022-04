El SUP denuncia que las dependencias policiales de Sevilla se han convertido en una "chatarrería"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció este jueves el estado de las instalaciones policiales de Blas Infante, 12 y denunció que a los responsables de la Policía "les preocupa poco o muy poco la seguridad de sus subordinados y mucho menos el entorno que los rodea".

En un comunicado, esta organización denunció "de manera sistemática la chatarrería en la que están convirtiendo las dependencias policiales, con el riesgo que ello conlleva". Se refiere a la gran cantidad de vehículos intervenidos que permanecen en la Jefatura durante largo tiempo.

El SUP asegura que casi todos los vehículos depositados contienen combustible, "lo que agravaría la situación en caso de incendio". El sindicato recuerda que hay un colegio público, el CEIP San José de Calasanz, a escasos metros de estas dependencias, y que las aulas lindan con el perímetro en el que están depositados los coches intervenidos.

"Por si no fuera suficiente, las incidencias de mantenimiento que se vienen sucediendo no se reparan, unos de los ascensores que da lugar a una parte de las dependencias lleva averiado más de 8 meses, la climatización del edificio tampoco funciona, las persianas que quedan inutilizadas no se reparan...", lamentan los representantes de los policías nacionales.

El sindicato exigió de forma urgente que se solventen las "graves incidencias" que impiden que los policías puedan realizar su labor de forma eficiente, así como "evitar un mal mayor del que ya venimos advirtiendo".