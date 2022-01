Sanz reclama los estudios para paliar las graves inundaciones que sufre Sevilla Este

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado que se solucionen los problemas de inundaciones que sufren los vecinos de la Avenida Emilio Lemos en Sevilla Este. Concretamente, Sanz ha pedido que Emasesa realice los estudios convenientes para acometer de forma urgente las soluciones técnicas necesarias para paliar el problema de colapso que sufre la red de alcantarillado, que está provocando inundaciones y situaciones de emergencia extrema para los vecinos y comerciantes, cuando se producen lluvias.

Sanz: “Los vecinos no pueden quedar incomunicados cada vez que llueva por la nefasta gestión del gobierno municipal”

Tras reunirse con los afectados y comprobar in situ la situación, Sanz ha indicado que "este es el desagradable suceso que, cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes y continuadas, se viene acaeciendo en determinadas zonas de Sevilla Este". Ha recordado que el pasado 24 de diciembre, la Avenida Emilio Lemos sufrió una de estas contingencias, que provocó la anegación de numerosos garajes, trasteros y locales comerciales colindantes.

"Desde hace tiempo se llevan sufriendo inundaciones en este emplazamiento, provocando pérdidas económicas a locales comerciales, comunidades de propietarios y vecinos, que han visto inutilizados sus coches y perdido sus enseres personales debido a la altura que ha registrado la gran cantidad de agua acumulada en sus garajes", ha explicado Sanz. Ha añadido que "los vecinos, los días de lluvia, tienen que poner en marcha su particular plan de emergencia, como la evacuación de coches de los garajes, compuertas para que el agua no entre en las comunidades, etc".

“Es inconcebible que sean los propios vecinos los que tienen que tomar medidas ante la desidia del gobierno municipal”, ha destacado Sanz. El candidato popular ha explicado que “son numerosas las comunidades que han sufrido los estragos de las citadas inundaciones, viendo como todos los servicios comunes quedan anulados durante varios días debido al daño producido como ascensores, sistemas contra incendios, cajas de telefonía, bombas de impulsión, etc”.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha señalado que “los vecinos no pueden quedar incomunicados cada vez que llueva por la nefasta gestión del gobierno municipal. Es intolerable que las personas mayores no puedan salir de sus casas durante varios días porque los ascensores no funcionen o que no haya agua potable porque se estropeen las bombas de impulsión”.

“Urge que se revise y renueve el sistema de alcantarillado de la zona, ya que no es capaz de soportar la carga cuando las lluvias son copiosas”, ha detallado Sanz. Ha recordado que “el Grupo Popular presentó en enero de 2017 una propuesta a la Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en la que se instaba a Emasesa al estudio y solución del referido problema, y que fue aprobada por unanimidad pero aún no se ha hecho nada.

Por ello, el PP va a presentar una propuesta al próximo pleno con el único objetivo de paliar estos problemas cuanto antes.