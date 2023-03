Sanz garantizará la seguridad de los vecinos de Contadores que están al límite por la oleada de robos y botellonas

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, garantizará la seguridad de los vecinos de Contadores que están al límite por la "oleada de robos, botellonas y engaños del alcalde". Los vecinos llevan años denunciando esta situación y los graves problemas de convivencia.

Sanz ha explicado que “la situación en este barrio se está volviendo insoportable ya que los vecinos tienen que soportar botellonas, fiestas, fogatas, ruidos hasta altas horas de la madrugada y daños en los vehículos, sin que haya ningún control policial, a lo que se une un incremento de robos y hurtos”. El candidato del PP ha destacado que pondrá en marcha soluciones a los problemas de estos vecinos.

El candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que “en el Pleno de 17 de noviembre de 2022 se aprobó por unanimidad una propuesta del PP con una extensa batería de medidas para solucionar con urgencia los graves problemas de este barrio, que pasan por la necesidad de incrementar la presencia policial, especialmente contra la botellona, corregir la suciedad, reforzar la actuación de los Servicios Sociales, atender al mantenimiento del Parque de Contadores, adecentar los solares y cuidar el arbolado del barrio”. Pues bien, “más de tres meses después, los vecinos se quejan de la dejadez del gobierno municipal del PSOE y no aprecian ninguna mejora significativa en su calidad de vida, por el contrario, en algunos aspectos, como la seguridad el problema se ha agravado”.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha destacado que “el alcalde del PSOE como es habitual aprueba las propuestas pero no cumple, se compromete con los vecinos pero luego no hace nada, el ejemplo más claro lo tenemos en este barrio donde la situación en lugar de mejorar ha empeorado”. Ha indicado que “la seguridad se ha convertido en un problema en todos los barrios por la falta de agentes de la policía local, al menos 400, y porque el alcalde no reivindica los 400 agentes de Policía Nacional que faltan en nuestra ciudad”.

En el caso concreto de Contadores, los vecinos han mostrado su indignación y han presentado múltiples denuncias por los continuos ataques que vienen sufriendo los vehículos aparcados en las calles de su barrio. En este sentido, se están repitiendo las roturas de lunas, con sustracción de objetos de su interior, aparte de destrozos en los retrovisores o en los neumáticos. Con respecto a las concentraciones que provocan ruido, los vecinos continúan sufriendo con angustia las molestias ocasionadas por las botellonas, las fiestas y barbacoas a cualquier hora del día y de la noche en el Parque de Contadores.

Al respecto, hay que recordar que en el Pleno municipal se aprobó la sustitución de su vallado perimetral para evitar que se siga entrando en el mismo con fines ilícitos. Sin embargo, no se ha hecho nada y continúa existiendo tramos de este cerramiento sustraídos, de manera que no se cumplen las horas de cierre y se puede entrar en el parque a cualquier hora. Tampoco ha hecho nada el gobierno municipal del PSOE con relación a la solicitada eliminación del poyete de la calle Electricidad con la calle Voltio que sirve de asiento a los jóvenes que lo utilizan para consumir alcohol y sustancias estupefacientes. El PP volverá a trasladar estos asuntos a la próxima Comisión de Control y Fiscalización.

Con relación a las actuaciones de Lipasam, la realidad es que la limpieza en las calles de Contadores y en los solares de su entorno sigue brillando por su ausencia. También hay problemas de acerado con hundimientos que está ocasionando daños en los vehículos, pero cinco meses después de su petición, ni siquiera han obtenido respuesta del gobierno municipal del PSOE.

En definitiva, “otro ejemplo de la falta de atención del alcalde con relación a los problemas del día a día de sus vecinos, un alcalde que no responde ni da soluciones a los problemas de los vecinos. Un alcalde que va de acto en acto y de foto en foto mientras los barrios se degradan día a día”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que “va a dotar de más competencias a los distritos para que puedan realizar una gestión más ágil y eficiente de cara a solucionar los problemas de los barrios”. Además, “pondré en marcha un decálogo de limpieza que, entre otras medidas, contempla el incremento de la frecuencia de actuación y la calidad de los servicios de limpieza viaria, así como la creación de equipos de limpieza urbana integral, con el objetivo de complementar y optimizar los servicios programados, que buscarán la excelencia y trabajarán prioritariamente en horario de tarde. Serán equipos dependientes de los distritos (uno por distrito), que marcarán las prioridades, en coordinación con las entidades vecinales de cada barrio”.

En cuanto a seguridad, José Luis Sanz ha resaltado que se precisa una mayor presencia mucho más activa de la Policía Local, pero para ello es necesario que haya una policía local de barrio real. Al hilo de ello, ha detallado que “nuestra Policía Local está mal dirigida y gestionada por la incapacidad del alcalde socialista Muñoz que engaña a los sevillanos”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que “va a cambiar la gestión de la Policía Local, reorganizar los servicios, incrementar el número de agentes, así como la creación de una unidad de intervención policial modernizada, el refuerzo del servicio nocturno y la potenciación de una policía de barrio, entre otras medidas”. Ha añadido que “la seguridad es una prioridad, voy a ser el alcalde que garantice la seguridad en nuestra ciudad y haré que la Policía Local funcione”.

José Luis Sanz ha concluido que “el barrio de Contadores es un triste ejemplo del abandono y la falta de gestión que caracteriza al Ayuntamiento socialista del alcalde Muñoz, un alcalde que no está encima de las cuestiones que afectan el día a día de los sevillanos”. Ha añadido que “voy a ser el alcalde que mejore la gestión en los barrios, refuerce la seguridad y limpieza e incremente la calidad de vida de los vecinos”.