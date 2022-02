Sanz reprocha a Muñoz su "silencio" ante los nuevos plazos sobre los túneles de la SE-40

Después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSOE), haya fijado a final de año los resultados del anteproyecto encargado para un nuevo diseño del tramo de la autovía SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, para decidir entre acometer unos túneles más largos que los inicialmente previstos o sustituir los mismos por puentes, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado que el Gobierno central "siga dando patadas al balón" con este proyecto y que "lo permita" el alcalde, el socialista Antonio Muñoz.

Para Sanz, resulta "inconcebible que después de haberse gastado ya más de 130 millones de euros, de parar la construcción de los túneles, de haberse realizado estudios y proyectos; el gobierno de Pedro Sánchez siga abriendo debates y diga ahora que habrá que esperar hasta final de año para tomar una decisión entre túnel o puente", toda vez que los socialistas reprochan al PP la paralización de las obras en 2012 durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Estado.

Mientras el Gobierno central ha resuelto devolver los avales entregados años atrás por las empresas constructoras adjudicatarias de las obras originales del tramo de la SE-40, remitiéndose a los futuros resultados del mencionado nuevo anteproyecto, Sanz ha avisado de que "el Gobierno central, con el consentimiento del alcalde, está jugando y riéndose de Sevilla y de los sevillanos".

"El alcalde no puede permitir que el Gobierno central siga dando patadas al balón,", ha señalado José Luis Sanz, considerando que "es intolerable y ridículo que la ministra de Transportes venga a Sevilla, se reúna con el alcalde y no se concrete nada sobre la SE-40, porque Sevilla no puede perder ni un minuto más", mientras los dirigentes socialistas señalan la próxima licitación de las obras de los tramos comprendido entre Espartinas, Valencina de la Concepción y Salteras.

"Sevilla necesita un alcalde reivindicativo que luche por los intereses de la ciudad, no un alcalde sumiso al gobierno de Pedro Sánchez, un alcalde que se pone al lado de la ministra para las fotos pero que no es capaz de alzar la voz y de defender a Sevilla ante su partido", ha indicado Sanz, tras respaldar Muñoz la posición del Gobierno central de promover el nuevo anteproyecto para el paso sur de la SE-40, tras admitir una inversión ya gastada de más de 80 millones de euros, bajo la premisa de que la menor impermeabilidad del terreno respecto a lo previsto obliga a un "cambio radical" del proyecto inicial.

"El silencio del alcalde le va a salir muy caro a Sevilla. Dijo que iba a ser un alcalde reivindicativo, pues hasta ahora ha sido incapaz de defenderla y sólo es cómplice de las traiciones de Sánchez. Debería apostar decididamente por los túneles de la SE-40 e impedir que el gobierno central siga dando patadas al balón", ha enfatizado, pesando que la declaración de impacto ambiental emitida respecto al proyecto original de este tramo de la SE-40 apostaba por desestimar la opción de los puentes ante un impacto "visual severo" a la Vega del Guadalquivir.

En opinión de Sanz, "el anterior alcalde (Juan Espadas, ahora líder del PSOE-A) y el actual están consintiendo que se le quiten inversiones a Sevilla". "Nunca un gobierno socialista hizo tanto daño a Sevilla con una actitud tan sumisa a las siglas de su partido", ha insistido, reclamando a Muñoz que "ponga a Sevilla por encima de todo, que en lugar de mostrar su satisfacción cada vez que un miembro del gobierno de Sánchez viene a Sevilla".

"Lo que tiene que hacer es pedir concreción y agilización para que Sevilla, después de tantos años perdidos, culmine la SE-40", ha enfatizado.