Sateliot: La empresa que dará Internet a todo el mundo

Desde tener contratado un servicio de vigilancia y poder ver las cámaras, cuando estás fuera de casa, a través de tu móvil hasta conectar el robot aspirador para que tu hogar esté limpio al llegar. Son dos de los muchísimos ejemplos del concepto Internet of Things (Internet de las cosas). Una idea que, aunque parezca abstracta, está cada vez más presente en nuestro día a día. De hecho, los expertos la consideran como una de las mayores revoluciones de nuestra era. También tendrá incidencia en campos como la agricultura y la ganadería, cuya digitalización permite ahorrar el 40% del agua sabiendo simplemente cuándo y dónde regar dependiendo de factores como la tipología de suelos. Sin embargo, como todo lo que acaba de nacer, todavía tiene algunas cortapisas. La más importante: que su cobertura es limitada. Una barrera que se hace evidente en las zonas rurales o costeras. Lugares donde la red móvil tiene poco alcance. La compañía española Sateliot ve aquí su nicho de mercado.

"El Internet de las cosas necesita conectividad. Por ejemplo, si pones sensores en el campo, pero no los tienes ligados a una central donde se analizan los datos y se sacan conclusiones, no sirve para nada", explica a este periódico Jaume Sanpera, fundador de la compañía, desde Estados Unidos. "Actualmente las operadoras móviles tienen conexiones en el 10 o el 15% del Planeta. Un porcentaje muy alto de la población, pero no de las cosas" señala el experto y detalla que en ese 90% del mundo donde no hay conectividad "hasta ahora la única manera de conseguirla era a través de operadores de satélites tradicionales", que han desarrollado sus propios equipos con un coste muy alto. Debido a los altos precios muchos sectores, como el de la agricultura, no se estaban digitalizando. "Nosotros hemos cogido uno de los aparatos que utilizan los operadores móviles y hemos conseguido que el mismo dispositivo se conecte directamente a nuestra constelación de satélites. De este modo, cuando quieras Internet de las cosas en medio de la nada, lo puedes tener", señala Sanpera.

Su fundador indica que Sateliot, empresa catalana con sede en San Diego (California), es una especie de extensión de cobertura de los operadores móviles. Esto significa que no tienen relación directa con los usuarios: "Nosotros le decimos a Telefónica que informen a sus clientes de que, no sólo cuentan con cobertura en el centro de Sevilla. La tienen en todas partes". Funcionan como una suerte de roaming, el servicio que te permite utilizar el móvil cuando viajas al extranjero sin necesidad de cambiar de compañía.

Existen dos tipos de satélites. Los tradicionales llevan el nombre de geoestacionarios, que giran alrededor de la Tierra a la misma velocidad y ofrecen "cobertura en la parte del Planeta con la que tienen visibilidad". A medida que te acercas al mundo, los satélites dan vueltas más rápido. "Nosotros estamos lanzando satélites de baja órbita a 550 kilómetros de altura. Da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y con un aparato tienes coberturas en todas partes, pero solo dos veces al día", explica Sanpera y señala el objetivo de la compañía: lanzar, a principios del año que viene, cuatro satélites adicionales a los dos que ya tienen en órbita y que funcionan de prueba. Estos cuatro serán totalmente comerciales para dar servicio a clientes finales sin necesidad de intermediación de una compañía.

Objetivos

Pero hay más. Las previsiones son, que entre 2025 y 2026, la compañía tenga una red de unos 250 satélites que dará cobertura en tiempo real en todo el mundo. "En estos momentos estamos liderando esta revolución que es unir el 5G con el espacio. Somos los primeros que tienen satélites 5G desde España", apostilla el fundador y hace especial hincapié en que saben que "impactarán en la economía mundial", pero también "queremos dejar un mundo mejor". Para ello, están estrechando vínculos con organizaciones no gubernamentales dedicadas, por ejemplo, al seguimiento de la vida salvaje o a la prevención de incendios forestales: "Creemos que tenemos que devolver lo que la Tierra nos va a dar con la conectividad del Internet de las cosas".