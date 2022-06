Selectividad 2022: Julia Daolei Barrios, la mejor nota en la UPO con un 13,91

Su nombre es protagonista de esta jueves en Sevilla. Julia Daolei Barrios ha obtenido un 13,91 en la Selectividad, pruebas que ha realizado en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Es la calificación más alta de cuantos se han examinado en esta institución académica. En el expediente del Bachillerato obtuvo un 10.

La trayectoria de esta joven resulta brillante. La clave, según confiesa, está en "la constancia". "Hay que estudiar todos los días y así después, cuando llegan la Selectividad, no sufres el agobio propio de estas fechas y puedes desconectar, que también es importante", asevera Julia.

Su intención es estudiar Medicina. Una opción que no ha tenido clara hasta hace pocos días. "Siempre me gustaron las carreras relacionadas con la Biología y la Química, pero lo concreté hace poco", explica la estudiante, que destaca que uno de los motivos que ha prevalecido en la última decisión ha sido comprobar la labor imprescindible de los sanitarios durante la pandemia. Por ahora, no tiene claro qué especialidad médica realizará.

Sí es consciente de que en un futuro le gustaría desempeñar este trabajo en España, aunque, eso sí, desea desarrollar parte de la enseñanza superior en alguna universidad extranjera. "Es enriquecedor", abunda.

Esta joven estudió el Bachillerato en el IES Severo Ochoa, en San Juan de Aznalfarache. Tiene palabras de agradecimiento para el equipo docente de este centro público de enseñanzas medias: "Son un profesorado maravilloso, que nos ha preparado a todos muy bien para la Selectividad". Un apoyo que también ha recibido de sus padres. "Ellos siempre han estado ahí, para respaldarme", apostilla.

El 93,84% de los estudiantes supera la Pevau

El 93,84% de los estudiantes que han realizado las fases de acceso y admisión de la Selectividad (Pevau) en la UPO la han aprobado.

La nota en la Pevau se obtiene tras ponderar la calificación en estos exámenes con la media obtenida en el Bachillerato. En total se examinaron para lograr el acceso a la universidad en el campus UPO 618 mujeres, con 609 aprobadas, y 430 hombres, con 419 aprobados. La revisión de exámenes podrá solicitarse desde mañana viernes hasta el próximo martes 28 de junio.

El periodo para solicitar la admisión en las universidades andaluzas, proceso de preinscripción, comienza este jueves y permanecerá abierto hasta el 1 de julio. Las solicitudes se cursan on line a través del Distrito Único Andaluz, relacionando los estudios de grado elegidos y los centros por orden de preferencia. La lista con la primera adjudicación de plazas estará disponible el 7 de julio, fecha en la que comenzará el primer periodo de matrícula.

Posteriormente se publicarán tres listas de adjudicación más, hasta la cuarta y última que se conocerá el 25 de julio, con sus correspondientes periodos de matrícula. Del 27 al 29 de julio se abre un nuevo periodo para solicitar plaza, a la que podrán acudir aquellos estudiantes que superen la Pevau en la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio.