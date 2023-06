Una Selectividad 2023 en Sevilla "fácil" y con los relojes inteligentes en la mochila

Relojes inteligentes en la mochila. Es la orden de mando dada este martes 13 (mal día para los supersticiosos) en las más de 200 aulas donde se celebran los exámenes de la primera jornada de la Selectividad 2023 en Sevilla. Se trata de la principal novedad introducida para evitar que se copie en las pruebas o que se transmitan datos a los alumnos. La tecnología digital se lo pone cada vez más díficil a las universidades a la hora de garantizar que los estudiantes no cometan ningún fraude al enfrentarse a la Pevau (denominación que recibe ahora el acceso a la enseñanza superior). Ya hubo malas experiencias en ediciones anteriores con las conocidas gafas electrónicas que suministraban información.

Además de los relojes inteligentes, que han de permanecer fuera del alcance de los alumnos mientras se desarrolla el examen, también se presta especial atención a las nuevas calculadoras que tienen idéntico aspecto al de las tradicionales, pero que pueden facilitar datos. En caso de que algunos de los vigilantes perciba la presencia de estos dispositivos, se hará una foto y luego se comprobará si su uso ha incidido en el resultado del examen. Como en cualquier otro tipo de fraude, la nota será de cero.

Así lo precisa Carmen Gallardo, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla (US), que este martes acude a la Facultad de Ciencias de la Educación, en el campus de Ramón y Cajal. Los alumnos acaban de terminar el examen de Lengua Castellana y Literatura. Precisamente, una de los comentarios de texto a elegir versa sobre la brecha digital. Se trata de un editorial de El País, del 28 de enero de este año. Un contenido que se puede calificar de "blanco". Nada que ver con el elegido en El País Vasco sobre un artículo de opinión titulado Pijos o Cayetanos. Su inclusión ha desatado una importante polémica estos días por aquellas tierras.

"¡Lorca está moda!"

Frente al texto periodístico, la otra opción en la Pevau andaluza es un fragmento de La Casa de Bernarda Alba, la obra de teatro de Federico García Lorca, un clásico de la Selectividad. Muchos alumnos se alegran de que haya caído esta pieza literaria. Así lo celebran la mayoría de los estudiantes del Colegio Santa Ana, donde Bernarda Alba "se ha trabajado mucho el último curso". "¡García Lorca está moda!", vitorean al unísono Paula, Lucía, Arantxa, Sara, Marta y una segunda Paula. Son alumnas del mencionado centro educativo, que salen muy satisfechas del primer examen. Les ha tocado el texto que más se han estudiado, la obra del granadino universal.

El fragmento escogido es un diálogo entre la criada Poncia y Adela, la hija más pequeña de Bernarda. La que andaba de amoríos con Pepe el Romano, novio prometido y en vísperas de boda con su hermana mayor, Angustias. Constituye un perfecto resumen del estilo literario del poeta granadino. En el extracto hay una frase que luego se convierte en objetivo de análisis sintáctico: "Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder". María Isabel Jiménez, estudiante del IES Vistazul, de Dos Hermanas, considera que la oración está puesta "a mala leche".

Frente a su opinión, el comentario general de los aspirantes a entrar en la universidad es que el examen ha sido "más fácil" de lo previsto. "La Selectividad está sobrevalorada", defiende Nacho Castillo, quien ha acudido a realizar estas pruebas en calzonas deportivas y con una camiseta del Betis. Este joven pretende estudiar Psicología, para lo que necesita más de 11, según la nota de corte del año pasado.

La brecha digital

El texto periodístico también logra bastantes adeptos. Lo ha escogido la referida alumna del Vistazul por resultarle "más asequible", especialmente el tema tratado: la brecha digital. También lo ha elegido Marina Cifredo, del Colegio Santa Ana, que tenía pensado decantarse por el de Bernarda Alba, hasta que se leyó la segunda opción. "Es más fácil que el literario", argumenta esta joven, que quiere matricularse en Educación Primaria. Requiere más de un 10. Por ahora, cuenta con un 8 de calificación media en el Bachillerato.

Con un 9 ha acabado Carlos Gómez la enseñanza preuniversitaria. También se ha decantado por el texto periodístico, por "su facilidad". Considera que este primer examen de Selectividad "es más fácil de lo que la gente se espera". Quiere estudiar un doble grado: Derecho y ADE (Administración y Dirección de Empresas) o Derecho y Economía. Ambas titulaciones exigen más de un 12. Están entre las carreras con más nota de corte de Ciencias Sociales.

Martes y 13

Es 13 de junio, festividad de San Antonio. Más de un joven recibe las fecilitaciones por su onomástica en esta jornada. También es martes 13. Una coincidencia en la que no quieren pensar el grupo de las seis alumnas del Santa Ana antes citado. Por ahora, la mala suerte no se ha presentado. Cruzan los dedos y confían en que siga siendo así, al menos, para el examen de Historia de España al que se enfrentarán en pocos minutos. "Nos gustaría que cayera la Transición", refiere buena parte de ellas. Una afirmación a la que contesta una de las Paulas, que prefiere que sea la Dictadura de Primo de Rivera la que se incluya entre la opciones. "Pero la Transición es más corta", le espeta una de sus compañeras, a lo que Paula responde con un ataque de sinceridad: "¡Pero yo no me la he estudiado!".

Hay jóvenes que han hecho una auténtica labor de ingeniería a la hora de prepararse a los exámenes. Han seleccionado los temas a estudiar basándose en estadísticas y en la probabilidad de que fueran elegidos para las pruebas. Así lo ha hecho el hijo de Eva Jiménez, una madre que asegura tener "un nudo en el estómago" con la Selectividad. "Estoy peor que mi hijo, que no está nada nervioso. Eso juega a su favor", afirma.

María del Mar Pérez es profesora de Historia en el Colegio Santa Ana. A ella acuden, en este descanso, los alumnos para que les resuelva las últimas dudas. Uno de ellos le pregunta por el Despotismo Ilustrado. "¿Y quién fue su principal representante?", cuestiona la docente. "Carlos III", contesta el estudiante. A la profesora se le dibuja una mueca de satisfacción en el rostro. "No me gusta nada esa cara", le refiere a una joven que viene con otra duda. "Son los decretos de nueva planta, que acabaron con los particularismos que tenían algunos territorios y provocaron la centralización de la gestión", explica a esta alumna, que porta un lote de apuntes donde no queda un resquicio en blanco. Todo subrayado en amarillo y rosa. "El rosa es para las preguntas cortas, que vale medio punto cada una. Sólo se pueden elegir tres", aclara la docente.

Primo de Rivera es ya un clásico

Los presagios de muchos jóvenes se cumplen minutos después. Por inverosímil que parezca. Por quinto año consecutivo, la Dictadura de Primo de Rivera entra en el examen de Historia de España. Es una de las opciones del bloque A, junto a la Guera de la Independencia y la Constitución de 1812 (La Pepa), El Sexenio Revolucionario (1868-1874) y los gobiernos democráticos (1979/2000).

Llega la hora de que todos los alumnos regresen a las aulas. Para este llamamiento, se mantiene el sistema ideado en los años de pandemia. Cada matriculado recibió el pasado viernes un correo electrónico con la sede, el aula y el puesto que debe ocupar dentro de ella. Una información acompañada de los planos de cada facultad.

La Selectividad de 2023 destaca por un aumento de alumnos. En la US son 500 más. En septiembre llegarán a la universidad los niños nacidos en 2005, en pleno boom inmobiliario y tres años antes de que estallara la crisis financiera que puso bocabajo las cifras de natalidad en Sevilla. Como advierte la vicerrectora Carmen Gallardo, a más aspirantes, "más competencia". Y, por tanto, más dificultad para entrar en la carrera elegida. Aunque para eso aún faltan varias semanas. Por ahora, todo va bien este martes 13.