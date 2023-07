Serveo, facilitador e impulsor de la transición energética en las actividades del día a día

La transición energética y la sostenibilidad son términos con los que todos nos hemos familiarizado en los últimos años, han pasado de ser conceptos utilizados exclusivamente en el ámbito especializado o técnico, a utilizarse en el ámbito diario.

Sin embargo, en algunas ocasiones, resulta complicado reconocer su impacto en nuestro día a día y conocer realmente lo que hay detrás de ellos dada la complejidad de su contenido.

Desde Serveo, líder en Facility Management en España, se consigue trasladar estos conceptos a la operación de la compañía y reflejarlos en actividades con las que todos interactuamos constantemente; La gestión eficiente de edificios y el alumbrado público son un claro ejemplo de ello: el mantenimiento y el control energético contribuyen a que esa transición energética sea una realidad.

El cambio de luminaria desde vapor de sodio hacia tecnología LED, la digitalización de sistemas de climatización, la operación de puntos de recarga o el mantenimiento predictivo sobre activos críticos son acciones concretas que aterrizan y construyen la transición energética y ayudan a entenderla.

A través de las personas, la eficiencia y el objetivo de cero emisiones, como ejes sobre los que construir la propuesta de valor, Serveo articula su actividad de Facility Management en torno a la digitalización y la analítica de datos, con un centro de control de energía como vértice de la propuesta para aportar valor e ir más allá de los estándares de servicio.

Tanto en edificios como en alumbrado público, Serveo cuenta con una amplia experiencia en mantenimiento y gestión energética, con presencia en todas las provincias españolas. En alumbrado público en concreto, la apuesta es tremendamente ambiciosa.

La calidad técnica de sus equipos y la formación continua, pilares fundamentales para que la operación del servicio sea un éxito

En los últimos años, Serveo ha lanzado iniciativas basadas en tecnologías de última generación, tales como la inteligencia artificial, con foco en el servicio, las cuales están liderando la tecnificación del sector por las exigencias en eficiencia del momento.

Light as you need (LayN) es un ejemplo de cómo ir más allá en la propuesta de valor para el alumbrado inteligente. Con una adecuada combinación de las tecnologías IoT, o internet de las cosas, y del big data, unido a la inteligencia artificial para la operación de las luminarias LED, se consigue que la luz que se proporciona sea la adecuada para cada momento y según los patrones de comportamiento del ciudadano en un municipio, zona o incluso calle.

La captación y el procesamiento de datos, tanto de consumos energéticos del alumbrado, como de uso real de la iluminación según la movilidad ciudadana, son clave para los ajustes del servicio. La digitalización de la infraestructura y del centro de control de energía, desde el nivel físico de las medidas en luminarias y desde el cloud para los hábitos de la ciudadanía, permiten la iteración con datos en tiempo real y llevar así la eficiencia y reducción de consumo al siguiente nivel.

Desde Serveo se entiende el alumbrado público como un servicio. Alberto Dueñas, gerente de Negocio en Sevilla, resalta que “es la operación y el mantenimiento, con el apoyo de las tecnologías adecuadas, lo que realmente hace que nuestra operación sea eficiente, con una mayor calidad para el usuario y con un menor consumo energético. Esto es a lo que nos referimos como transición energética”.

En ese entendimiento del alumbrado público como servicio, se pone en valor el equipo humano de Serveo. Liderados desde el centro de control de energía, donde se identifican incidencias de manera proactiva e incluso predictiva, se analiza el comportamiento de la evolución de consumos, se ajustan los cambios para cada zona de alumbrado, y se coordina el personal que lleva a cabo el mantenimiento en calle. “La calidad técnica de nuestros equipos y la formación continua son el pilar fundamental para que la operación del servicio sea un éxito. Es uno de los aspectos que más cuidamos”, asegura Sergio Rodríguez, delegado de Serveo en Andalucía.

Todo ello, encaminado a asegurar la mejor puesta a disposición del alumbrado público para el ciudadano y así, entender la transición desde el alumbrado, no como una estructura física, sino como un servicio. José Cámara, director de Negocio en la Dirección Regional Sur, indica que “desde Serveo vamos a seguir apostando por el ciudadano, asegurando, a través de la operación y mantenimiento, unos servicios de calidad. Este enfoque es estratégico para la organización y nos convierte en el facilitador de los cambios estructurales que están ocurriendo”.

Serveo asume dentro de su plan estratégico la transición energética y la sostenibilidad en todas las acciones cotidianas con las que interactuamos en nuestro día a día. A partir de ahora, cada vez que veamos un sistema inteligente de alumbrado, entenderemos que es una pieza más de esa transición que construimos entre todos.