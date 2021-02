Setas de la Encarnación: Sacyr presenta demanda de desahucio contra el local de eventos

La multinacional Sacyr, que gestiona en concesión las setas de la Encarnación, ha presentado demanda judicial de desahucio contra el empresario que lleva el local de eventos (Metropol Eventos) situado en lo más alto del edificio por supuesto impago de 44.435 euros correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2020. El juicio verbal está fijado para dentro de dos semanas, el día 23 de febrero, según la notificación del Juzgado de Primera Instancia 28 de Sevilla.

"¿Cómo se me pide que reinvierta en un restaurante en plena pandemia para dedicarme al sector de la restauración que también está en crisis?", lamenta el empresario del local de eventos de las setas

El empresario, Antonio A. S., que se hizo con este local en 2016, denuncia que, en la demanda, Sacyr le exige la renta íntegra de 9.000 euros mensuales de este periodo pese a que el negocio de los eventos (bodas, celebraciones, actos..) se ha desplomado, además de las deudas que venzan tras el completo desalojo, "reservándose incluso el derecho de reclamar el pago de las rentas de marzo (solo una parte de este mes) a julio de 2020, cuando al resto de arrendatarios se lo ha perdonado".

El empresario del negocio, que mantiene en ERTE a toda su plantilla desde el inicio de la pandemia, lamenta que la concesionaria no ha consentido revisar el pago de las mensualidades del local de eventos ante la crisis económica causada por el Covid-19 con una bonificación como la que ha aplicado en todos los locales a nivel de la calle de las setas.

"La contradicción es que Sacyr me reclama mí toda la renta pero ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla un ajuste de lo que tiene que pagar al Consistorio ante la falta de ingresos en las setas en estos meses", denuncia el afectado.

"No me han hecho una sola propuesta de adecuación de la renta para Metropol Eventos, me exigen el 100% del alquiler de estos meses aun cuando en los dos locales a nivel de calle que tengo sí me han hecho importantes rebajas. La contradicción es que Sacyr me reclama mí toda la renta pero ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla un ajuste de lo que tiene que pagar al Consistorio ante la falta de ingresos en las setas en estos meses", denuncia el afectado.

En respuesta a este periódico, Sacyr afirma que ha presentado esta demanda "tras muchos meses de intento de negociaciones infructuosas", que ha optado por acudir a los tribunales como "última opción para dirimir cualquier tipo de desacuerdo o incumplimiento contractual como es el caso", y la negociación se dio por terminada en diciembre "ante la nula disposición de este inquilino al que se le ofrecieron varias alternativas".

El Ayuntamiento, como administración concesionaria propietaria del edificio, ha respondido este lunes que prefiere mantenerse al margen de esta demanda de desahucio por considerar que se trata de un asunto "entre privados".

Argumentos de Sacyr

La concesionaria Sacyr alega que el empresario podría haber reconvertido su actividad aprovechando la terraza privativa que tiene (204 metros cuadrados de terraza en la pasarela que circunvala el local y otros 107 metros en la pendiente con escalones en el parasol 1), como han hecho otros locales. Según Sacyr, la sala de fiestas Koko ha solicitado una reconversión como cafetería con veladores al Ayuntamiento, y este se la ha concedido.

Sacyr explica que en 2020 intenta cobrar "el 40 por ciento del total de las rentas adeudadas sólo de los meses en los que no hubo confinamiento total y condonación del pago durante el cierre por confinamiento obligatorio"

"El único local de la concesión con imposibilidad total de apertura, dadas las distintas normativas vigentes, es el denominado local Koko, único cuya licencia de actividad es de sala de fiestas interior. Afortunadamente, gracias a la posibilidad que la nueva ordenanza emitida por el Ayuntamiento de Sevilla abrió a negocios de estas categorías para su reconversión como cafeterías y generar así vías alternativas de ingresos, el mencionado local efectivamente procedió a solicitar la tramitación de dicho cambio, incluyendo la puesta a disposición de veladores", explica la concesionaria.

Sobre la posibilidad de reconversión, el empresario de eventos aduce que en la terraza "sólo podemos colocar mesas de pie", con lo que se pregunta "¿cómo se me pide que reinvierta en un restaurante en plena pandemia para dedicarme al sector de la restauración que también está en crisis?" y añade que ningún espacio para celebraciones de la ciudad (Villa Luisa, haciendas, Casa Guardiola...) se ha convertido en restaurante.

La multinacional defiende que su intención es cobrar el 40% de la renta total de 2020, que corresponde a los meses en los que no hubo confinamiento, desde julio de 2020, y condonar los meses anteriores. "Cualquier petición de pago de las rentas por nuestra parte respecto de 2020 se encamina al intento de cobro del 40 por ciento del total de las rentas adeudadas sólo de los meses en los que no hubo confinamiento total y condonación del pago durante el cierre por confinamiento obligatorio", explica.

Sacyr alega que "Setas de Sevilla no ha recibido renta alguna desde marzo por el alquiler de este local, con el consiguiente perjuicio para nuestra parte, en una situación complicada por la ausencia casi total de visitas y turistas".

Negociación con otros inquilinos

Según Sacyr, ha negociado y llegado a acuerdos con todos los inquilinos de las setas, salvo con el de eventos. "Setas de Sevilla ha negociado con absolutamente todos los inquilinos que forman parte del complejo, llegando a un acuerdo con todos excepto con este local. No sólo no se ha les ha cobrado la renta por los meses de confinamiento y cierre obligatorio (marzo-junio), sino que durante los meses posteriores la bonificación de los locales ha alcanzado el 60 por ciento de las rentas. Este mismo acuerdo ha sido suscrito también para los otros dos locales que la misma empresa inquilina del local de Eventos tiene en nuestra concesión".

Según Sacyr, "no se puede negociar nada si la respuesta sistemática y continuada de alguna de las partes es la de “no colaboración” salvo el escenario de una bonificación del 100%"

La concesionaria acusa al empresario de la sala de eventos de "no colaboración". "El acuerdo entre todas las partes (ocho locales en total) fue posible gracias a la buena disposición de todos por afrontar la situación Covid de la mejor manera: entre todos, repartiendo las cargas para equilibrar el peso. Evidentemente, no se puede negociar nada si la respuesta sistemática y continuada de alguna de las partes es la de “no colaboración” salvo el escenario de una bonificación del 100%".

Sacyr ve correcta su actuación y califica la actitud del inquilino de Eventos de "abuso". "No entendemos que tengan cabida actitudes de abuso por parte de arrendatarios que pretenden utilizar las herramientas legales aplicables a la dolorosa situación provocada por el Covid en su propio beneficio, o las maniobras de distracción encaminadas a dañar la imagen de una empresa que tiene una actitud de compromiso total, no ya con sus inquilinos, sino para con toda la ciudad de Sevilla".

Sacyr concluye que muestra de su "actitud colaboradora" es que está cerrando un acuerdo de bonificación a las rentas de los inquilinos en torno al 50 por ciento desde enero de 2021".

El empresario del local de eventos aduce "que la prueba más evidente de la intransigencia de Sacyr es la de haber hecho caso omiso a las numerosísimas solicitudes de negociación de la renta habidas desde marzo de 2020, en contraposición con el trato recibido por el resto de arrendatarios -incluido el propio empresario, como gerente de otros locales- y la de presentar una demanda de desahucio con petición de fijación de fecha de lanzamiento".