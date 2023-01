Muñoz saca adelante su primer presupuesto: "La ciudad no se paraliza por ser año electoral"

“Sevilla tiene Presupuesto en 2023. Y es la mejor noticia que podemos darles a los sevillanos porque la ciudad no se paraliza por el hecho de que sea un año electoral. Esto ha sido posible gracias al acuerdo con el grupo Ciudadanos y a su portavoz, Miguel Ángel Aumesquet, a quienes reitero mi agradecimiento y el de todo el gobierno municipal. Así, hemos dado una lección de diálogo y de entendimiento anteponiendo los intereses generales de la ciudad por encima de los legítimos intereses políticos y aparcando nuestras diferencias. Y, a la vez, damos desde Sevilla un ejemplo a toda España de una política con mayúscula, de una política útil. Nos alejamos del ruido político y ponemos el Presupuesto a disposición de la recuperación económica, social y laboral de la ciudad. Sevilla funciona”, ha comentado el alcalde Antonio Muñoz.

Los votos del PSOE y Ciudadanos han permitido aprobar el presupuesto, que cuenta con 1.158 millones (un 8% más que las cuentas en vigor), antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El resto de los grupos de la oposición (PP, Podemos-Izquierda Unida y Vox, además de la concejal no adscrita Sandra Heredia) han votado en contra criticando la ejecución presupuestaria por parte del equipo de gobierno y acusando al alcalde de "irresponsable".

"Este martes están de enhorabuena los clubes deportivos, los colegios, los barrios, los comercios, los emprendedores, las entidades sociales, las hermandades y órdenes religiosas...", ha enumerado Muñoz, para el que la aprobación del presupuesto permite desplegar "con normalidad" la gestión municipal. Desde la formación naranja, Aumesquet expuso que "lo irresponsable era que Sevilla no tuviera presupuestos".

La delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, ha puesto el énfasis en que la aprobación del presupuesto "evita la parálisis de la ciudad. Ya que lejos de ser un año de tránsito, 2023 será un año ganado", ha afirmado tras defender que las cuentas "responden a las señas de identidad del gobierno" y dan "respuesta, desde el "rigor, la eficiencia y la responsabilidad" a los sevillanos.

Desde el resto de la oposición es todo distinto. "Decepción e irresponsabilidad" y un grado de ejecución "inaceptable" han sido algunas de las críticas que ha lanzado Juan De la Rosa. Para el PP, las cuentas "olvidan" a la ciudad y suponen que el alcalde "abandona las líneas de grandes consensos". "Nos hablan de un año ganado para Sevilla, pero el presupuesto entrará en vigor dentro de unos meses y luego, ya veremos", aludiendo a la composición del Pleno que deparen las urnas tras las elecciones.

Por parte de Podemos-Izquierda Unida, el portavoz Daniel González Rojas ha coincido con el PP en calificar al alcalde de "irresponsable" por "regalar una foto a la derecha que está al borde de la desaparición". La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha rechazado los presupuestos por ser "una quimera" y un "sumidero" por el que se van "miles de euros" para "votos para el PSOE". "No podemos permitir que sigan malgastando el dinero de los sevillanos", ha advertido, aludiendo a las partidas destinadas a políticas de Memoria Democrática, igualdad y colectivos Lgtbi. La ejecución presupuestaria también ha sido motivo de crítica de la concejal no adscrita. Sandra Heredia ha manifestado que el presupuesto es "continuista" y "no contempla la realidad" de una ciudad, a su juicio, "a dos velocidades".