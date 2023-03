Sevilla inaugura su capitalidad del Turismo de Inteligente con Maribel Verdú como embajadora

La capitalidad europea del turismo inteligente tiene una palabra clave: compartir. Sea en español o en inglés (share) es la descripción clara de hacia donde van los viajeros y visitantes. La sostenibilidad de este sector económico tan importante en la ciudad tiene mucho que ver con la experiencia. La embajadora, Maribel Verdú, ha refrendado esta tendencia. "Me paso la vida viajando. El año pasado estuve nueve meses fuera de casa y cuando llego a las ciudades busco hogar, socializar con la gente. En Sevilla, me dicen que me van a llevar a un restaurante que preparan algo riquísimo y me llevan, de repente a Valdezorras, o rincones y tiendas únicas... Eso es lo que busco en cada rincón", explicaba durante la presentación.

"Me gusta atesorar recuerdos y vivencias de los sitios que visito. La primera vez que llegué a Sevilla fue en el año 86 para presentar la película El año de las luces y me enamoré inmediatamente. Tiene un imán para atraer la cultura", recordó.

La actriz anunció tirando de frescura, la escultura de la capitalidad. "Me ponen aquí que tengo que inaugurar un gigant hashtag, pero digo yo que aquí será hashtag gigante". Adem,ás explicó que habrá una cámara 360 durante seis horas al día durante toda la semana para que puedan compartir en redes con la etiqueta #sharingissmart. El alcalde de la ciudad y ella no dudaron en probarla.

Las instalaciones interactivas Capital 360o y Capital Ambassadors estarán en funcionamiento toda la semana durante seis horas diarias con el objetivo de generar gran cantidad de material fotográfico para las redes con los hashtags y que el ciudadano se sienta partícipe de la apertura del año de la Capitalidad.

La actriz estuvo acompañada en la presentación por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; la representante de la Comisión Europea, Marie Helene Pradines; el director gerente de Sevilla City Office, Antonio jiménez; el teniente de alcalde delegado del Área Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez y la presentadora y periodista Desiderée García-Escribano.

El lema de la candidatura ha sido Sharing is smart, con el convencimiento de que compartir experiencia, espacios e ideas es la forma más inteligente de mejorar. La ciudad ha presentado como gran aval de su candidatura una novedosa estrategia de desarrollo turístico basado en la economía del visitante, donde turistas y residentes comparten los valores y atractivos del destino.

Ganar la la Capital Europea de Turismo Inteligente en 2023 significa ser reconocido por la Comisión Europea como un caso de éxito y un ejemplo de buenas prácticas. Es un reconocimiento al modelo de gestión turística desarrollado por el Ayuntamiento de Sevilla.