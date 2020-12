El espíritu navideño coge impulso en Sevilla con la apertura de la movilidad

Atascos en los accesos a los centros comerciales, colas a las puertas de las tiendas, mayor trasiego de gente por las calles comerciales del centro y, sobre todo, muchas personas con bolsas en la mano preparándose para esta Navidad en la que, aunque sea diferente, no van a faltar los regalos.

Los sevillanos han aprovechado el primer día de apertura de la movilidad entre municipios para hacer las compras navideñas que quedan por realizar. Desde primera hora de la mañana se han producido colas en las entradas que dan acceso a algunas tiendas y algunos atascos en los accesos a las grandes superficies ubicadas en en la ciudad y su área metropolitana. En torno al mediodía resultaba complicado encontrar hueco en el parking del Leroy Merlín de Tomares. También recuperaba la clásica fila de coches de cada sábado el acceso a Castilleja de la Cuesta desde la A-49 con decenas de coches intentando llegar a Ikea y el centro comercial Aire Sur, donde la mañana ha estado mucho más animada que hace apenas siete días cuando en pleno puente festivo de la Inmaculada no estaba permitido el movimiento entre municipios. También se han visto colas de coches para entrar en el parking del Corte Inglés en Nervión, San Juan de Aznalfarache o la Magdalena, en los accesos al centro de la ciudad o en Lagoh y Torre Sevilla, donde los aparcamientos han estado casi completos.

Este sábado es el primer día en el que se permite la movilidad entre los municipios de una misma provincia, desde que el pasado 29 de octubre la Junta de Andalucía decidiera restringir la movilidad en Sevilla y sus municipios para contener los contagios provocados por el coronavirus. Unos han aprovechado para quitarse de encima los regalos y no dejarlo para última hora y, otros, sin embargo, para empezar a mirar antes de hacer sus peticiones.

Verónica y Carmelo forman una de las muchas familias que han querido hacer uso de la libertad recuperada. Aprovechan el día en el que han dejado a los niños con los abuelos en el pueblo para comprar los regalos de Reyes Magos. "Por internet no te aseguran ya la llegada de algunos productos antes de Navidad y aquí vienes y si no hay lo que buscas siempre acabas viendo algunas alternativa", explica la mujer en la zona de juguetes del Corte Inglés de la Plaza del Duque. El revuelo en la planta recuerda un ambiente navideño del que hasta ahora no se había podido disfrutar por las restricciones para frenar la pandemia. "Hemos venido a mirar y ya haremos las compras otro día más tranquilo", dice otra pareja a la salida del edificio.

También en el centro de la ciudad se nota la mayor movilidad permitida. El trasiego de personas ha sido considerable durante toda la mañana por las calles comerciales. Las largas filas en algunas tiendas para conseguir mantener el número de personas permitidas en el interior, controlado en algunos casos por personal de vigilancia, no han impedido el devenir constante de gente entrando y saliendo, en su mayoría, con bolsas en la mano.

Los negocios de restauración de las grandes superficies también han dado la bienvenida al alivio de las restricciones con mejores resultados. El mayor volumen de visitantes a estas zonas ha traído consigo un aumento en el número de clientes y las mesas de algunos bares y restaurantes empezaban a llenarse a mediodía. Para mantener el pulso al comercio todavía tendrán que esperar ya que su hora de cierre sigue siendo las seis de la tarde, tres horas antes que la mayoría de negocios de los centros comerciales.